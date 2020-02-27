Мелания Трамп удивила неожиданно дерзким образом в джинсах и грубых ботинках

Мелания Трамп (коллаж: РБК-Украина)

Такой Меланию уже давно не видели

Мелания Трамп не перестает покорять поклонников яркими стильными выходами. 26 февраля завершился официальный трехдневный визит Дональда Трампа в Индию. Президента США в этой поездке сопровождала не только его супруга, но также дочь со своим мужем — Иванка Трамп и Джаред Кушнер. “Первую семью США” в Индии ждала насыщенная программа. Помимо деловых встреч и приемов, супруги посетили различные музеи, общественные и благотворительные организации. Все это время внимание fashion-СМИ также было приковано к ярким выходам Мелании и Иванки Трамп. Женщины успели показать модный мастер-класс, как носить белое в этом сезоне. Новый образ Мелании — еще один идеальный пример.

Так, рано утром 27 февраля личный самолет президента США приземлился в Вашингтоне. Где пару уже ждали не только чиновники, но и папарацци. В центре внимания — стильный образ Мелании.

За несколько дней в Индии поклонники 49-летней супруги Дональда Трампа уже привыкли видеть ее в изысканных нарядах — пышных платьях или элегантных комбинезонах. На родной земле Мелания Трамп предстала в неожиданном “бунтарском” образе. К которому однозначно следует присмотреться на весну 2020.

Стильная Мелания Трамп (скриншоты поста: instagram.com/elegant_melania)

Перед фотографами Мелания предстала в белоснежном пальто классического кроя от бренда JOSEPH. В который раз подчеркнем, что белый — ведущий цвет весны-лета 2020. На Украинской неделе моды SS2020 не нашлось дизайнера, который бы не представил в своей новой коллекции наряд “с чистого листа”. Белое пальто простого кроя — однозначный must have сезона.

Также образ Мелании состоит из черных облегающих джинсов, которые выгодно подчеркивают стройные ножки первой леди США. Под джинсы подобран черный гольф. Завершают бунтарский лук любимые грубые ботинки Мелании от бренда Dior. Из аксессуаров — солнцезащитные черные очки, скрывающие усталость от длительного перелета. Волосы первой леди распущены и завиты в пышные локоны. Аутфит получился действительно крутым.

Напомним, ранее Мелания Трамп надела объемное платье-балахон за $3,000, которое добавило ей лишние килограммы.