До неузнаваемости: похудевший Потап поразил спортивной фигурой и рельефом

Потап вслед за своей женой Настей Каменских всерьез и надолго увлекся спортом. Пара не пропускает тренировки даже на отдыхе, а утренние пробежки вплоть до наступления морозов стали для них привычным делом. Кроме того, влюбленные постоянно занимаются в зале под чутким руководством тренера Андрея Хомицкого. Наставник гордится результатами своих звездных подопечных, а они с удовольствием демонстрируют свое преображение на публике. Так, Потап и его тренер опубликовали в Instagram одинаковые фото из спортзала.

Потап в футболке, шортах, кроссовках и с наколенниками на ногах демонстрирует стройную подкачанную фигуру и стальные бицепсы. Рядом с ним со спины запечатлен тренер, который показывает отменный рельеф.

"К соревнованиям готовы!" - подписал кадр Потап, заинтриговав своим заявлением.

Фото: Потап с тенером Андреем Хомицким (instagram.com realpotap)

Подписчики рэпера не смогли поверить своим глазам – преображение продюсера ошарашило комментаторов.

Хорошо похудел

Так держать - плоский живот на новый год!

Правильно, надо жене соответствовать!

Похудел-то как!

Леха просто чемпион

Как похорошел, вау

Який крутий!

Так похудел

Скоро будешь как Мистер Мускул

Потапчик молодчинка

Потап, боюсь спросить, сколько вы скинули? Вы изменились просто до неузнаваемости

Скриншот комментариев

Тренер Потапа также не удержался от комплиментов в адрес своего целеустремленного и напористого подопечного.

"Я хотів додати, що пишаюсь тобою і твоїм відношенням до усього, чим ти займався. Скажу те, чого тобі точно ще ніколи ніхто не говорив. Ти дуже крутий чувак! Повний вперед. Леха!" - замотивировал рэпера его наставник.

Напомним, что Настя Каменских показала тренировку, которая поможет стать обладательницей попы, как у Ким.