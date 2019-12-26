До неузнаваемости: похудевший Потап поразил спортивной фигурой и рельефом

Рэпер буквально преобразился на глазах
Потап вслед за своей женой Настей Каменских всерьез и надолго увлекся спортом. Пара не пропускает тренировки даже на отдыхе, а утренние пробежки вплоть до наступления морозов стали для них привычным делом. Кроме того, влюбленные постоянно занимаются в зале под чутким руководством тренера Андрея Хомицкого. Наставник гордится результатами своих звездных подопечных, а они с удовольствием демонстрируют свое преображение на публике. Так, Потап и его тренер опубликовали в Instagram одинаковые фото из спортзала.
Потап в футболке, шортах, кроссовках и с наколенниками на ногах демонстрирует стройную подкачанную фигуру и стальные бицепсы. Рядом с ним со спины запечатлен тренер, который показывает отменный рельеф.
"К соревнованиям готовы!" - подписал кадр Потап, заинтриговав своим заявлением.
Фото: Потап с тенером Андреем Хомицким (instagram.com realpotap)
Подписчики рэпера не смогли поверить своим глазам – преображение продюсера ошарашило комментаторов.
Скриншот комментариев
Тренер Потапа также не удержался от комплиментов в адрес своего целеустремленного и напористого подопечного.
"Я хотів додати, що пишаюсь тобою і твоїм відношенням до усього, чим ти займався. Скажу те, чого тобі точно ще ніколи ніхто не говорив. Ти дуже крутий чувак! Повний вперед. Леха!" - замотивировал рэпера его наставник.
Напомним, что Настя Каменских показала тренировку, которая поможет стать обладательницей попы, как у Ким.