"Попа, как у Ким": Настя Каменских показала горячее видео из спортзала

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица наглядно продемонстрировала, как добиться упругих ягодиц

Настя Каменских гордится своей фигурой и много работает, чтобы поддерживать себя в отличной форме. Недавно она просто-таки "взорвала" сеть, похваставшись результатом - певица опубликовала пикантный снимок с отдыха в Мексике, на котором запечатлена полностью обнаженной. Артистка следит за своим питанием и регулярно занимается спортом - и даже мужа Потапа приобщила! Они почти каждый день начинают с пробежки, причем делают это ранним утром.

Настя также работает в спортзале под руководством надежного тренера Андрея Хомицкого. На своей странице в Instagram она поделилась впечатляющим видео с тренировки, на котором показала, как именно она накачала себе "попу, как у Ким" - именно так Каменских поет в своей песне.

В ролике артистка в черных лосинах и спортивном топе выполняет приседания со штангой, которое отлично прорабатывает мышцы ног и ягодиц.

Видео: Настя Каменских в спортзале (instagram.com/kamenskux)

"Хочешь #попукакуким? Soooo, lets gym! Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Не смотря на плотный декабрьский график я стараюсь найти время на тренировки с крутейшим мотиватором @khomytskyi_official. А как часто вы тренируетесь?" - поделилась Настя.

Подписчики похвалили певицу за работу над собой и отметили, что у нее шикарная фигура - даже лучше, чем у Ким (имеется в виду американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, - прим. ред.).

Молодец. Муж тоже занимается так усердно?

Уххххх!!!!

Ой, Ким до Вас як до Києва пішки))

У Насти попа лучше, чем у Ким

Идеальна

шикарна! А попочка огонь

Класс! Умняшечка... Тоже так хочу

Супер, программа тренировок, раскроешь секрет? Питание?

Умничка, красавица.

На это можно смотреть вечно

Умница,трудись!!!

Очень гипнотизирующее видео,я прям минут на 5 залип

Так вот оно что! Вот откуда такие формы ))

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских в полупрозрачном наряде произвела фурор в финале шоу Х-фактор.