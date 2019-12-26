До невпізнання: схудлий Потап вразив спортивною фігурою і рельєфом

Потап слідом за своєю дружиною Настею Каменських всерйоз і надовго захопився спортом. Пара не пропускає тренувань навіть на відпочинку, а ранкові пробіжки аж до настання морозів стали для них звичною справою. Крім того, закохані постійно займаються в залі під чуйним керівництвом тренера Андрія Хомицкого. Наставник пишається результатами своїх зіркових підопічних, а вони з задоволенням демонструють своє перевтілення на публіці. Так, Потап і його тренер опублікували в Instagram однакові фото зі спортзалу.

Потап у футболці, шортах, кросівках і з наколінниками на ногах демонструє струнку подкачанную фігуру і сталеві біцепси. Поруч з ним зі спини зображений тренер, який показує відмінний рельєф.

"До змагань готові!" - підписав кадр Потап, заінтригувавши своєю заявою.

Фото: Потап з тенером Андрієм Хомицьким (instagram.com realpotap)

Підписники репера не змогли повірити своїм очам – преображення продюсера ошелешило коментаторів.

Добре схуд

Так тримати - плоский живіт на новий рік!

Правильно, дружині треба відповідати!

Схуд як!

Леха просто чемпіон

Як погарнішав, вау

Який крутій!

Так схуд

Скоро будеш як Містер Мускул

Потапчик молодчинка

Потап, боюся запитати, скільки ви скинули? Ви просто змінилися до невпізнання

Скріншот коментарів

Тренер Потапа також не втримався від компліментів на адресу свого цілеспрямованого і напористого підопічного.

"Я хотів додати, що пишаюсь тобою і твоїм відношенням до усього, чим ти займався. Скажу те, чого тобі точно ще ніколи ніхто не говорив. Ти дуже крутий чувак! Повний вперед, Леха!" - замотивировал репера його наставник.

Нагадаємо, що Настя Каменських показала тренування, яке допоможе стати володаркою попи, як у Кім.