В постели с любимым: Настя Каменских взволновала интимным фото с мужем

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица показала, как выглядит их с Потапом семейное утро

Последнее время Настя Каменских поражала поклонников яркими перевоплощениями - для прямых эфиров шоу Х-фактор певица примеряла очень красочные образы. То предстанет в образе роковой красотки с красными волосами, а в крайнем выпуске и вовсе превратилась в Лилу - героиню Миллы Йовович из знаменитого кинохита "Пятый элемент". А на новом кадре артистка решила показать, как выглядит ее типичное семейное утро.

Опубликованный в Instagram Насти снимок получился довольно интимным - на нем она лежит в постели вместе с любимым мужем Потапом и собачкой Мими.

На Каменских - спортивный топик и домашние штаны, а на лице нет макияжа. Собака лежит у нее на животе, а Потап удобно устроился на плече супруги - в кадр попала лишь часть его лица. Настоящая семейная идиллия!

"Потрясающий день любви", - прокомментировала нежное фото Настя.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы поспешили оставить теплые отзывы такому милому и наполненному любовью кадру.

Який милий песик

Люблю

Чарівні

Класні такі, діток робіть а не в соц мережі сидите

Милота))))

Ой какие няшки

Любовь

Как мило

Бажаю Вам діточок, як на небі зірочок

Наконец,домашнее фото, хорошие

Ви неймовірні

Такі милі котики

Потапіку привіт

Сімейна ідилія

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Напомним, ранее Настя Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами.