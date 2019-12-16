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В постели с любимым: Настя Каменских взволновала интимным фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.12.2019 - 11:31
В постели с любимым: Настя Каменских взволновала интимным фото с мужем
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица показала, как выглядит их с Потапом семейное утро

Последнее время Настя Каменских поражала поклонников яркими перевоплощениями - для прямых эфиров шоу Х-фактор певица примеряла очень красочные образы. То предстанет в образе роковой красотки с красными волосами, а в крайнем выпуске и вовсе превратилась в Лилу - героиню Миллы Йовович из знаменитого кинохита "Пятый элемент". А на новом кадре артистка решила показать, как выглядит ее типичное семейное утро.

Опубликованный в Instagram Насти снимок получился довольно интимным - на нем она лежит в постели вместе с любимым мужем Потапом и собачкой Мими.

На Каменских - спортивный топик и домашние штаны, а на лице нет макияжа. Собака лежит у нее на животе, а Потап удобно устроился на плече супруги - в кадр попала лишь часть его лица. Настоящая семейная идиллия!

"Потрясающий день любви", - прокомментировала нежное фото Настя.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы поспешили оставить теплые отзывы такому милому и наполненному любовью кадру.

  • Який милий песик
  • Люблю
  • Чарівні
  • Класні такі, діток робіть а не в соц мережі сидите
  • Милота))))
  • Ой какие няшки
  • Любовь
  • Как мило
  • Бажаю Вам діточок, як на небі зірочок
  • Наконец,домашнее фото, хорошие
  • Ви неймовірні
  • Такі милі котики
  • Потапіку привіт
  • Сімейна ідилія

В постели с любимым: Настя Каменских взволновала интимным фото с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Напомним, ранее Настя Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами.

"Страстная и чувственная": Каменских повторила образ Йовович в фильме "Пятый элемент" "Украинская Рианна": фанаты Каменских отреагировали на ее резкую смену образа
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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