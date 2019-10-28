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"Влажный пляжный движ!" Потап раззадорил фото Каменских в мокрой футболке

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.10.2019 - 19:56
"Влажный пляжный движ!" Потап раззадорил фото Каменских в мокрой футболке
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com realpotap)

Артисты показали, чем занимаются в Мексике

Потап и Настя Каменских отправились на каникулы в Мексику. Невзирая на отпускное расслабленное настроение, пара не забывает о занятиях спортом – ежедневные пробежки ранним утром давно вошли в привычку. Поэтому помимо снимков в купальнике и пляжных луков, артисты публикует кадры с пробежек в спортивной одежде и делятся зарядом хорошего настроения с поклонниками. Потап решил показать "свидетельства" усердных тренировок на свежем фото в Instagram.

Настя и ее муж запечатлены в мокрых футболках. Потап поднял руки вверх и согнул их в локтях, демонстрируя бицепсы. Певица же позирует без макияжа, скорчив смешную рожицу на камеру.

"Мы намочили футболки и сфоткались, вы ж не подумали ,что мы вспотели!" - с юмором отметил рэпер.

&quot;Влажный пляжный движ!&quot; Потап раззадорил фото Каменских в мокрой футболке

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com realpotap)

Фото спортивных артистов одним из первых оценил их тренер Андрей Хомицкий. "Сильне фото і виглядаєте супер", - похвалил он подопечных.

&quot;Влажный пляжный движ!&quot; Потап раззадорил фото Каменских в мокрой футболке

Скриншот комментариев

Поклонники также начали комментировать снимок. Они отметили, что Потап рядом с Настей похудел и помолодел.

  • Это влажный пляжный движ! Хотя можно и подумать
  • Славные
  • Как Потап худеет! Молодцы!
  • Вы крутые
  • Найкращі
  • Как Потап похудел!
  • Настя и Потапа подтянула!
  • Дуже красиві

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских рассказала о самой популярной части своего тела. Она призналась, что поддерживает бодипозитив и принимает себя и свои формы.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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