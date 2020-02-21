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Неужели я невеста: молодая избранница Виктора Павлика примерила свадебное платье

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Ранее певец рассказал, что свадьба состоится в июне

54-летний украинский певец Виктор Павлик скоро поведет под венец свою избранницу, которая младше его на 28 лет - своего пиар-директора Екатерину Репяхову. Ранее артист рассекретил дату торжества - влюбленные сыграют свадьбу 10 июня, так что они активно готовятся, совмещая это с концертным графиком исполнителя. К слову, для Павлика это будет уже четвертый брак, а для Репяховой первый.

На своей странице в Instagram 25-летняя невеста опубликовала фото в свадебном платье, поделившись своим счастьем. Екатерина запечатлена в роскошном кружевном белоснежном наряде, расшитом цветами. Также бросается в глаза экстремальное декольте платья, что делает его весьма откровенным.

Завершают образ высокая прическа, маленький кулон и нежный макияж на лице девушки.

"Неужели я невеста", - подписала кадр счастливая Репяхова.

Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

А в сторис она также продемонстрировала эффектный вид сзади.

Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Пользователи сети порадовались за Екатерину и оставили ей множество теплых комментариев, желая счастья в семейной жизни.

  • Безумно красивое платье
  • Ніжна та чарівна наречена
  • Счастья Вам большого и самых самых самыхярких незабываемых мгновений семейной жизни!!
  • Очень красивая невеста
  • Неймовірна
  • Красуня))это тебе тоже очень идёт))
  • Вау!! Невероятная!
  • Катя, ты самая красивая невеста
  • Поздравляю
  • Катя, как тебя идёт!!!! Такая красивая и женственная
  • Какая же ты Красивая!
  • Оооооочень красивый образ
  • Божествинно красива
  • Обалдеть, нежная

Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее молодая невеста Виктора Павлика раскрыла детали их предстоящей свадьбы. Екатерина рассказала, что она состоится в узком кругу самых близких.

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