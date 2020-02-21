Неужели я невеста: молодая избранница Виктора Павлика примерила свадебное платье

Ранее певец рассказал, что свадьба состоится в июне
54-летний украинский певец Виктор Павлик скоро поведет под венец свою избранницу, которая младше его на 28 лет - своего пиар-директора Екатерину Репяхову. Ранее артист рассекретил дату торжества - влюбленные сыграют свадьбу 10 июня, так что они активно готовятся, совмещая это с концертным графиком исполнителя. К слову, для Павлика это будет уже четвертый брак, а для Репяховой первый.
На своей странице в Instagram 25-летняя невеста опубликовала фото в свадебном платье, поделившись своим счастьем. Екатерина запечатлена в роскошном кружевном белоснежном наряде, расшитом цветами. Также бросается в глаза экстремальное декольте платья, что делает его весьма откровенным.
Завершают образ высокая прическа, маленький кулон и нежный макияж на лице девушки.
"Неужели я невеста", - подписала кадр счастливая Репяхова.
Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
А в сторис она также продемонстрировала эффектный вид сзади.
Фото: Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Пользователи сети порадовались за Екатерину и оставили ей множество теплых комментариев, желая счастья в семейной жизни.
Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)
Напомним, ранее молодая невеста Виктора Павлика раскрыла детали их предстоящей свадьбы. Екатерина рассказала, что она состоится в узком кругу самых близких.