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Виктор Павлик рассекретил дату свадьбы со своим концертным директором

STYLERПерсоны    24.01.2020 - 20:21
Виктор Павлик рассекретил дату свадьбы со своим концертным директором
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Виктор Павлик скоро женится в четвертый раз

Виктор Павлик рассекретил дату предстоящей свадьбой с 25-летней Екатериной Репяховой. 54-летний артист и его юная избранница вовсю готовятся к предстоящему бракосочетанию.

Напомним, о бурном романе между артистом и его концертным директором и PR-менеджером стало известно еще летом 2019 года. Поговаривают, что ради девушки музыкант оставил свою супругу Ларису.

Музыкант рассказал телеведущей Соломии Витвицкой в ее Telegram-канале, что свадьбу влюбленные сыграют уже 10 июня, поэтому "галантный жених уже готовится".

"Виктор признался мне, что кофе в постель приносит любимой регулярно", - пишет Витвицкая.

Тем временем невеста на своей странице в Instagram делится снимками подвенечного платья, в котором планирует сказать музыканту заветное "да".

Виктор Павлик рассекретил дату свадьбы со своим концертным директором

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Стоит отметить, что для Екатерины этот брак станет первым, а для опытного ловеласа Виктора - это уже четвертое "плаванье". Впервые Павлик вступил в брачный союз в 18 лет с девушкой Лидой, которая родила ему сына Александра. Во второй раз музыкант женился на гражданке Узбекистана Светлане, у них родилась дочь Кристина.

Третий брак Виктор Павлик заключил с танцовщицей ансамбля Тернопольской филармонии Ларисой, которая родила ему сына Павла. Отметим, что с Ларисой он развелся, но в 2012 они снова поженились. И еще в 2016 году артист отмечал свой 50-й юбилей вместе с женой и сыном. Однако вскоре в семье наметился разлад.

В узком кругу: молодая невеста Виктора Павлика раскрыла детали их предстоящей свадьбы Свадьба Виктора Павлика: молодая невеста 54-летнего артиста показала подвенечное платье
Новости Украины Виктор Павлик
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