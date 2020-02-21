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Невже я наречена: молода обраниця Віктора Павліка приміряла весільну сукню

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Раніше співак розповів, що весілля відбудеться в червні

54-річний український співак Віктор Павлік скоро поведе під вінець свою обраницю, яка молодша за нього на 28 років - свого піар-директора Катерину Репяхову. Раніше артист розсекретив дату торжества - закохані зіграють весілля 10 червня, так що вони активно готуються, поєднуючи це з концертним графіком виконавця. До речі, для Павлика це буде вже четвертий шлюб, а для Репяхової перший.

На своїй сторінці в Instagram 25-річна наречена опублікувала фото у весільній сукні, поділившись своїм щастям. Катерина відображена в розкішному мереживному білосніжному вбранні, розшитому квітами. Також впадає в очі екстремальне декольте сукні, що робить її досить відвертою.

Завершують образ висока зачіска, маленький кулон і ніжний макіяж на обличчі дівчини.

"Невже я наречена", - підписала кадр щаслива Репяхова.

Фото: Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

А в сторіс вона також продемонструвала ефектний вигляд ззаду.

Фото: Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Користувачі мережі пораділи за Катерину і залишили їй безліч теплих коментарів, бажаючи щастя в сімейному житті.

  • Шалено красиве плаття
  • Ніжна та чарівна наречена
  • Щастя Вам великого і самих найпалкіших незабутніх миттєвостей сімейного життя!!
  • Дуже красива наречена
  • Неймовірна
  • Красуня))це тобі теж дуже йде))
  • Вау!! Неймовірна!
  • Катя, ти найкрасивіша наречена
  • Вітаю
  • Катя, як тебе йде!!!! Така красива і жіночна
  • Яка ж ти Красива!
  • Оооооочень красивий образ
  • Божествинно красива
  • Очманіти, ніжна

Скріншот коментарів (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше молода наречена Віктора Павліка розкрила деталі їх майбутнього весілля. Катерина розповіла, що вона відбудеться у вузькому колі найближчих.

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