"Не хватает трусов": Регина Тодоренко удивила пикантной подробностью свадебного образа

Регина Тодоренко продолжает интриговать поклонников разными деталями своей предстоящей свадьбы с Владом Топаловым. Напомним, что из-за беременности Регины и рождения малыша (Михаил родился в начале декабря 2018 года) звездная пара ограничилась лишь скромной росписью и небольшим празднованием в кругу самых близких. Однако Тодоренко неоднократно отмечала, что всегда мечтала о пышной свадьбе по всем правилам: с гостями, в свадебном платье, с фатой и т.д. И вот, мечта телеведущей вскоре сбудется.

Более того, Тодоренко уже и платье выбрала. Конечно же, пока что ведущая не показывает финальный вариант, однако с удовольствием рассказывает поклонникам детали свадебного образа.

Первым делом, Регина сообщила, что немного волнуется. Далее рассказала, что платье выбрано, но к образу не хватает… трусиков.

"Волнуетесь? Я тоже немножко) Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история) Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них. Кстати, хотела у вас спросить , стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно?" - пишет Регина.

Свой пост телеведущая сопроводила парочкой фото в компании подруг. Среди лучших подруг Тодоренко – ведущая "Орла и Решки" Алина Астровская.

Регина Тодоренко с подругами рассказала о деталях свадьбы (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также, по словам Тодоренко, свадьба будет действительно масштабной.

"Сегодня я задумалась о том, какое количество людей работает над организацией нашей свадьбы во главе с нашей Алиной Топаловой.... мама дорогая, такое ощущение, что мы готовим целый спектакль, который отправится в мировое турне) Скоро вы все увидите и узнаете! Уж очень хочется с вами поделиться", - подытожила Регина.

Регина Тодоренко с подругами рассказала о деталях свадьбы (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко спела своему малышу "колыбельную" на украинском языке. Телеведущая сняла коротенькое видео, поделившись действительно очень трогательным моментом. Тодоренко нежно целует малыша и напевает ему хорошо знакомую многим мелодию.

Кстати, Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе" - сыну Михаилу.