ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Маленькое чудо": Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе"

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2019 - 10:44
"Маленькое чудо": Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе"
Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Многие поклонники поспешили отговаривать Топалова

Влад Топалов и его звездная супруга Регина Тодоренко после рождения первенца (5 декабря 2018 года) теперь очень часто умиляют свою многомиллионную армию поклонников десятками фото и видео с малышом. Молодые родители буквально не могут налюбоваться и насладиться своим крохой. Что, конечно же, вполне нормально для любящих мамы и папы.

Кстати, особенно часто в последнее время трогательные посты своему сынишке посвящает именно Влад Топалов. Музыкант публикует различные фото с сыном Михаилом и делает трогательные признания.

К примеру, недавно Топалов в шутку признался, что от переизбытка чувств ему иногда прямо хочется "сожрать" Мишу. Музыкант уж очень ждет, когда же вырастет его сын, чтобы можно было с ним играть – гонять в футбол…

"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать!!! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!" - пишет Влад Топалов.

При этом свой пост Влад сопроводил милым фото, держа сына на плечах.  К сожалению, лицо мальчика закрыто. Пока что молодая пара не желает показывать сыночка.

&quot;Маленькое чудо&quot;: Влад Топалов умилил нежным признанием своему &quot;малышу-Симбе&quot;

Скриншот поста: instagram.com/vladtopalovofficial

Кстати, пост Топалова прокомментировал и Максим Галкин: "Не торопи время! Наслаждайся!"

Многие поклонники Топалова также посоветовали ему не спешить и наслаждаться моментом:

  • "Ой, так быстро это время летит с малышней, не надо быстрей))) наслаждайтесь, в этом возрасте своя прелесть, такого уже не будет)"
  • "Этих маленьких миленьких комочков "хочется сожрать" всегда, наслаждение для глаз папа-сын!"
  • "Время пройдет - не заметите, и потом будете скучать по такой вот лялечке! Живите в моменте, оно прекрасно"
  • "Этими маленькими чудоми не успеваешь надышаться! Так что не торопитесь. Дышите!"
  • "Не торопите время... Все произойдет быстрее, чем Вы думаете... И "войнушка", и прочие радости)))"
  • "Даже с этого ракурса мне кажется, что малыш похож на Регину))"
  • "Сладкие пяточки)"
  • "Счастливый, дай бог тебе самого хорошего и доброго в жизни!"

&quot;Маленькое чудо&quot;: Влад Топалов умилил нежным признанием своему &quot;малышу-Симбе&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial

Ранее Влад Топалов показал смешное видео с празднования дня рождения жены Регины Тодоренко.

Кстати, муж Регины Тодоренк  поздравил любимую жену  и оставил для нее оригинальное пожелание.

"Второй бэбик?" Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова "Не перестаю восхищаться": Топалов растрогал сеть признанием о Тодоренко
Новости Украины Влад ТопаловсемьяРегина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь