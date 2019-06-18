"Маленькое чудо": Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе"

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Многие поклонники поспешили отговаривать Топалова

Влад Топалов и его звездная супруга Регина Тодоренко после рождения первенца (5 декабря 2018 года) теперь очень часто умиляют свою многомиллионную армию поклонников десятками фото и видео с малышом. Молодые родители буквально не могут налюбоваться и насладиться своим крохой. Что, конечно же, вполне нормально для любящих мамы и папы.

Кстати, особенно часто в последнее время трогательные посты своему сынишке посвящает именно Влад Топалов. Музыкант публикует различные фото с сыном Михаилом и делает трогательные признания.

К примеру, недавно Топалов в шутку признался, что от переизбытка чувств ему иногда прямо хочется "сожрать" Мишу. Музыкант уж очень ждет, когда же вырастет его сын, чтобы можно было с ним играть – гонять в футбол…

"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать!!! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!" - пишет Влад Топалов.

При этом свой пост Влад сопроводил милым фото, держа сына на плечах. К сожалению, лицо мальчика закрыто. Пока что молодая пара не желает показывать сыночка.

Скриншот поста: instagram.com/vladtopalovofficial

Кстати, пост Топалова прокомментировал и Максим Галкин: "Не торопи время! Наслаждайся!"

Многие поклонники Топалова также посоветовали ему не спешить и наслаждаться моментом:

"Ой, так быстро это время летит с малышней, не надо быстрей))) наслаждайтесь, в этом возрасте своя прелесть, такого уже не будет)"

"Этих маленьких миленьких комочков "хочется сожрать" всегда, наслаждение для глаз папа-сын!"

"Время пройдет - не заметите, и потом будете скучать по такой вот лялечке! Живите в моменте, оно прекрасно"

"Этими маленькими чудоми не успеваешь надышаться! Так что не торопитесь. Дышите!"

"Не торопите время... Все произойдет быстрее, чем Вы думаете... И "войнушка", и прочие радости)))"

"Даже с этого ракурса мне кажется, что малыш похож на Регину))"

"Сладкие пяточки)"

"Счастливый, дай бог тебе самого хорошего и доброго в жизни!"

Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial

Ранее Влад Топалов показал смешное видео с празднования дня рождения жены Регины Тодоренко.

Кстати, муж Регины Тодоренк поздравил любимую жену и оставил для нее оригинальное пожелание.