ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Регина Тодоренко спела своему малышу "колыбельную" на украинском языке (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.06.2019 - 12:49
Регина Тодоренко спела своему малышу "колыбельную" на украинском языке (видео)
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко время от времени нежно целует Михаила

Регина Тодоренко время от времени преподносит своим поклонникам очень приятные сюрпризы, показывая трепетные и очень личные моменты своей семейной жизни. И относится это не только к фото и видео с Владом Топаловым, но в большей части ко времени, которое Регина проводит с малышом Михаилом. Отметим, что мальчику нет еще и года, родился он в декабре 2018.

Так, Тодоренко показала очень душевный и уникальный момент со своим малышом. Молодая мама лежит на кровати с сыном и поет ему песню на украинском языке – "Місяць". Кстати, это песня Натальи Могилевской, записанная ею в 1999 году.

Тодоренко без макияжа и прически – она расслабленная и счастливая. Малыш также лежит тихо, слушая голос мамы. Время от времени Регина ласково целует малыша. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Кстати, до этого дерзкая Регина Тодоренко соблазнила жарким фотосетом. Телеведущая показала видео со съемок. Тодоренко позирует в весьма экстравагантном и неожиданном образе "леди вамп". На ведущей – кожаная куртка-косуха, боди с открытыми плечами, а также чокер – массивный ошейник. Поклонники Тодоренко пришли в восторг от этой фотосессии. Многие отметили, что ведущая молодец – смогла быстро вернуться в форму после родов.  

Также Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе". Музыкант признался, что от нежности ему иногда хочется "сожрать" сыночка. А вообще, Топалов  мечтает, когда же его сын подрастет, чтобы можно было с ним играть в футбол и т.д. На что поклонники Топалова посоветовали молодому папе не спешить и наслаждаться текущими моментами с сыном, которых уже не будет, когда он вырастет. 

"Невероятная красавица": Лилия Ребрик зачаровала стройностью в сочном комбинезоне "За эту картину я многое отдам": Маша Ефросинина умилила домашней идиллией (видео)
Новости Украины Регина Тодоренкотелеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь