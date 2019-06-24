Регина Тодоренко спела своему малышу "колыбельную" на украинском языке (видео)

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко время от времени нежно целует Михаила

Регина Тодоренко время от времени преподносит своим поклонникам очень приятные сюрпризы, показывая трепетные и очень личные моменты своей семейной жизни. И относится это не только к фото и видео с Владом Топаловым, но в большей части ко времени, которое Регина проводит с малышом Михаилом. Отметим, что мальчику нет еще и года, родился он в декабре 2018.

Так, Тодоренко показала очень душевный и уникальный момент со своим малышом. Молодая мама лежит на кровати с сыном и поет ему песню на украинском языке – "Місяць". Кстати, это песня Натальи Могилевской, записанная ею в 1999 году.

Тодоренко без макияжа и прически – она расслабленная и счастливая. Малыш также лежит тихо, слушая голос мамы. Время от времени Регина ласково целует малыша. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Кстати, до этого дерзкая Регина Тодоренко соблазнила жарким фотосетом. Телеведущая показала видео со съемок. Тодоренко позирует в весьма экстравагантном и неожиданном образе "леди вамп". На ведущей – кожаная куртка-косуха, боди с открытыми плечами, а также чокер – массивный ошейник. Поклонники Тодоренко пришли в восторг от этой фотосессии. Многие отметили, что ведущая молодец – смогла быстро вернуться в форму после родов.

Также Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе". Музыкант признался, что от нежности ему иногда хочется "сожрать" сыночка. А вообще, Топалов мечтает, когда же его сын подрастет, чтобы можно было с ним играть в футбол и т.д. На что поклонники Топалова посоветовали молодому папе не спешить и наслаждаться текущими моментами с сыном, которых уже не будет, когда он вырастет.