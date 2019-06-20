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"Слишком сумасшедшая мать": Регина Тодоренко удивила неожиданным признанием

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2019 - 09:44
"Слишком сумасшедшая мать": Регина Тодоренко удивила неожиданным признанием
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая попросила у фанатов совета относительно работы

Экс-ведущая "Орла и Решки" и молодая мамочка Регина Тодоренко не раз поражала поклонников своей энергией и способностью все успевать - она очень быстро вернулась к работе после рождения сына Михаила, ведет два своих ТВ-шоу, а также снимается в рекламе, путешествует и, конечно же, проводит время с мужем и ребенком. На своей странице в Instagram Регина сделала несколько неожиданное признание о материнстве, а также попросила поклонников помочь ей принять решение.

Как оказалось, ей снова предложили принять участие в проекте о путешествиях - однако она сомневается, ведь сын еще совсем маленький, к тому же, ей очень нравится за ним ухаживать, даже если это и тяжело.

"Короче, мне снова предлагают проект про путешествия. Я люблю приключения, но оказалось, что я - слишком сумасшедшая любящая мать, которая хочет еще 3-4рых детей. Вы не поверите, но я получаю удовольствие от всего: от подъемов в 5 утра, от "хэканья" среди ночи, от непрекращающейся пробежки от нашей спальни до спальни сына, от смен подгузников и купания по 5 раз на день, от переодеваний, от трогательного "Мэ-мэ", когда я появляюсь в поле зрения сына, от маленьких ручек, которые тянутся к тебе и просят обняться, от неменяющегося пучка на моей голове и жутких топов для кормления, от пюре из брокколи на новом платье и от самой в мире прекрасной УЛЫБКИ) Вот сижу и думаю, стоит ввязываться в путешествия ли нет? И почему? Помогите разобраться. Пы.сы: а такие печеньки мне мама с папой на ДР прислали", - поделилась Тодоренко.

&quot;Слишком сумасшедшая мать&quot;: Регина Тодоренко удивила неожиданным признанием

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Мнения подписчиков ведущей разошлись - многие советуют ей отказаться и проводить как можно больше времени с сыном, пока он маленький, другие же призывают отправиться в путешествие или же попытаться как-то совмещать.

  • Нет, конечно, побудь с ребенком, попутешествовать всегла успеешь, а ребенок растет, и ты должна это видеть и быть с ним рядом 
  • Регина, пока молодая делайте детей, а потом путешествуйте всей семьёй)  Многие променяв ребёнка на карьеру в молодости потом очень жалеют)
  • Стоит вместе с ребёнком 
  • Зачем? У вас и в Москве замечательные проэкты, и сын под боком. А там вы будете чувствовать постоянно себя виноватой: перед малышом, мужем и т.д. Малыш ещё немного подрастет и будете вместе прекрасно путешествовать
  • Если ввяжитесь в путешествия, значит лукавите по поводу сумасшедшей мамочки
  • Дааа, давай в путешествие
  • Неееет!!! Если только всей семьей!!!
  • Делайте то, от чего получаете удовольствие!)))
  • Нет, малыш вырастет потом тогда и ввязывайся 
  • У тебя вся жизнь, чтобы работать, а сын будет маленький всего один раз
  • Только если малыша возьмёте с собой
  • Мне кажется что период путешествий активных уже в прошлом для вас)
  • Нет) как можно бросить своего кроху. Ему нужна Мама, а работы у вас на других проектах куча
  • По-моему, ещё рано, Ре. Заскучаешь
  • Слинг и Владислав Михайлович в помощь и ждём в новых проектах. Конечно ввязывайся
 

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко позабавила утренним фото с Владом Топаловым.

Ранее Влад Топалов показал смешное видео с празднования дня рождения жены Регины Тодоренко.

Кстати, Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе" - сыну Михаилу.

"Маленькое чудо": Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе" "В постели с красавчиком": Тодоренко позабавила утренним фото с Топаловым
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкосын
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