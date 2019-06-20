"Слишком сумасшедшая мать": Регина Тодоренко удивила неожиданным признанием

Ведущая попросила у фанатов совета относительно работы
Экс-ведущая "Орла и Решки" и молодая мамочка Регина Тодоренко не раз поражала поклонников своей энергией и способностью все успевать - она очень быстро вернулась к работе после рождения сына Михаила, ведет два своих ТВ-шоу, а также снимается в рекламе, путешествует и, конечно же, проводит время с мужем и ребенком. На своей странице в Instagram Регина сделала несколько неожиданное признание о материнстве, а также попросила поклонников помочь ей принять решение.
Как оказалось, ей снова предложили принять участие в проекте о путешествиях - однако она сомневается, ведь сын еще совсем маленький, к тому же, ей очень нравится за ним ухаживать, даже если это и тяжело.
"Короче, мне снова предлагают проект про путешествия. Я люблю приключения, но оказалось, что я - слишком сумасшедшая любящая мать, которая хочет еще 3-4рых детей. Вы не поверите, но я получаю удовольствие от всего: от подъемов в 5 утра, от "хэканья" среди ночи, от непрекращающейся пробежки от нашей спальни до спальни сына, от смен подгузников и купания по 5 раз на день, от переодеваний, от трогательного "Мэ-мэ", когда я появляюсь в поле зрения сына, от маленьких ручек, которые тянутся к тебе и просят обняться, от неменяющегося пучка на моей голове и жутких топов для кормления, от пюре из брокколи на новом платье и от самой в мире прекрасной УЛЫБКИ) Вот сижу и думаю, стоит ввязываться в путешествия ли нет? И почему? Помогите разобраться. Пы.сы: а такие печеньки мне мама с папой на ДР прислали", - поделилась Тодоренко.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Мнения подписчиков ведущей разошлись - многие советуют ей отказаться и проводить как можно больше времени с сыном, пока он маленький, другие же призывают отправиться в путешествие или же попытаться как-то совмещать.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко позабавила утренним фото с Владом Топаловым.
Ранее Влад Топалов показал смешное видео с празднования дня рождения жены Регины Тодоренко.
Кстати, Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе" - сыну Михаилу.