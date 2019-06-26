"Не вистачає трусів": Регіна Тодоренко здивувала пікантною деталлю весільного образу

Регіна Тодоренко продовжує інтригувати шанувальників різними деталями свого майбутнього весілля з Владом Топаловим. Нагадаємо, що із-за вагітності Регіни і народження малюка (Михайло народився на початку грудня 2018 року) зоряна пара обмежилася лише скромною розписом і невеликим святкуванням в колі близьких. Однак Тодоренко неодноразово зазначала, що завжди мріяла про пишне весілля за всіма правилами: з гостями, у весільній сукні, з фатою і т. д. І ось, мрія телеведучої незабаром збудеться.

Більш того, Тодоренко вже і плаття вибрала. Звичайно ж, поки що ведуча не показує фінальний варіант, однак із задоволенням розповідає шанувальникам деталі весільного образу.

Насамперед, Регіна повідомила, що трохи хвилюється. Далі розповіла, що її сукню обрано, але до образу не вистачає... трусиків.

"Хвилюєтеся? Я теж трошки) Сьогодні провели фінальну примірку сукні подружок нареченої і нареченої. Почали дружно плакати, потім сміятися, після організувалася загальна історія) Виявилося, що до мого образу не вистачає трусів, але це не проблема, я можу і без них. До речі, хотіла у вас запитати , чи варто надягати підв'язку на ніжку або це вже немодно?" - пише Регіна.

Свій пост телеведуча супроводила парочкою фото в компанії подруг. Серед кращих подруг Тодоренко – ведуча "Орла і Решки" Аліна Астровська.

Регіна Тодоренко з подругами розповіла про деталі весілля (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також, за словами Тодоренко, весілля буде справді масштабним.

"Сьогодні я задумалася про те, яка кількість людей працює над організацією нашого весілля на чолі з нашою Аліною Топаловою.... мама дорога, таке відчуття, що ми готуємо цілий спектакль, який відправиться в світове турне) Скоро ви все побачите і дізнаєтеся! Вже дуже хочеться з вами поділитися", - підсумувала Регіна.

Регіна Тодоренко з подругами розповіла про деталі весілля (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко заспівала своєму малюкові "колискову" на українській мові. Телеведуча зняла коротеньке відео, поділившись дійсно дуже зворушливим моментом. Тодоренко ніжно цілує малюка і наспівує йому добре знайому багатьом мелодію.

До рчі, Влад Топалов розчулив ніжним визнанням своєму "малюкові-Сімбі" - синові Михайлу.