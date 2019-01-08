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Евровидение 2019: представлен официальный логотип конкурса

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2019 - 13:08

Видео: (youtube.com/Eurovision Song Contest)

Стало известно, как выглядит официальный логотип международного песенного конкурса Евровидение 2019, который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль). Фото и видео были опубликованы на официальном сайте мероприятия.

Отмечается, что дизайн логотипа был вдохновлен девизом конкурса, "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream). Он состоит из трех треугольников, которые, соединенные вместе, формируют золотую звезду.

Евровидение 2019: представлен официальный логотип конкурса

Фото: (eurovision.tv)

"Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии и природе, представляя связь и творчество. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, поскольку звезды будущего соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс Евровидение 2019 года", - объяснили значение логотипа его создатели.

К слову, похожий дизайн отображен и в оформлении главной сцены Евровидения 2019, в котором использованы треугольные формы и структуры.

Евровидение 2019: представлен официальный логотип конкурса

Фото: (eurovision.tv)

Напомним, ранее стал известен девиз международного песенного конкурса Евровидение 2019. 

Также стало известно, что международный песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет без участия представителя от Болгарии. Такое решение принял управляющий совет Национального телевидения Болгарии.

"Решение об отказе от участия в песенном конкурсе - это часть принятых руководством Национального телевидения мероприятий по оптимизации публичных расходов", - говорится в сообщении.

Мы также сообщали, что супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль вероятно станут ведущими песенного конкурса Евровидение 2019, который пройдет в Израиле с 14 по 18 мая.

Кстати, был назван состав жюри Национального отбора на Евровидение 2019.


 
Группа KAZKA поборется за право петь на Евровидении в Израиле Назван состав жюри Национального отбора на Евровидение 2019
Новости Украины конкурсЕвровидениеЕвровидение 2019
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