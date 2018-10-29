Евровидение 2019: стал известен девиз конкурса

Фото: Евровидение 2019 (twitter.com/Eurovision)

Девиз объявили после встречи исполнительного директора конкурса и премьер-министра Израиля

Стал известен девиз международного песенного конкурса Евровидение 2019, который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль) - он звучит как "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream). Об этом сообщили в пресс-службе организатора конкурса.

"Этот вдохновляющий слоган представляет и символизирует все, что касается песенного конкурса "Евровидение". Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на "Евровидении", будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать", - отметил исполнительный директор песенного конкурса Йон Ола Санд.

Фото: девиз Евровидения 2019 (wiwibloggs.com)

Отмечается, что девиз предстоящего конкурса объявили после встречи исполнительного директора "Евровидения" и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Глава конкурса привел в качестве вдохновляющего примера победу на прошлом конкурсе певицы из Израиля Нетты Барзилай. "Она вышла на сцену с мечтой вернуть "Евровидение" в Израиль. И ей это удалось", - сказал он.

64-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле. Полуфиналы смотра назначены на 14 и 16 мая, финал - на 18 мая.

Ранее стало известно, что международный песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет без участия представителя от Болгарии. Такое решение принял управляющий совет Национального телевидения Болгарии.

"Решение об отказе от участия в песенном конкурсе - это часть принятых руководством Национального телевидения мероприятий по оптимизации публичных расходов", - говорится в сообщении.

Отметим, что телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ приняли решение продлить сотрудничество по проведению Национального отбора на Евровидение и повторно заключили трехлетний меморандум (до 2021 года включительно). Работа над Национальным отбором-2019 уже началась. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Кстати, в мае 2018 года израильская певица Нетта Барзилай, победившая на Евровидении 2018, отказалась приехать в Россию.

Видео: РБК-Украина