Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей (фото)

Настя Каменских решила поделиться с поклонниками приподнятым настроением и позитивными эмоциями от отдыха. Напомним, что певица расслаблялась и набиралась сил в Турции. Именно в этой стране Каменских отметила свой день рождения – 4 мая украинской исполнительнице исполнилось 32 года. Интересно, что даже в свой день рождения Каменских не отказалась от похода в зал. При этом конечно же был праздничный торт, друзья и Потап – рэпер также отправился в Турцию.

Вернувшись с отдыха, Настя поделилась впечатлениями. Певица подчеркнула, что прошедшая неделя была для нее незабываемой.

"Куча друзей, событий, каждый день концерты, день рождение, пляж, солнце, книги и любовь!" – написала Каменских.

Также исполнительница поинтересовалась у своих поклонникам, как прошли их выходные и получилось ли у них отдохнуть. Следует отметить, что Настя Каменских не так часто обращается в постах к своим поклонникам. Кроме того, певица неоднократно отмечала, что не читает комментарии к своим постам.

Также обращение Каменских сопроводила фото из Турции. На снимке певица позирует практически в total black образе. На Насте – черные облегающие лосины под кожу, такой же черный пиджак с ремнем на талии. Образ дополняет белая майка, массивные белые кроссовки с салатовыми вставками, а также поясная черная сумка. К слову, поясная сумка – взрывной тренд прошлого года. Но этот удобный аксессуар так понравился модницам, что поясные сумки актуальны и в 2019 году.

Стильная Настя Каменских в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти поспешили оставить отзывы под ее фото:

"Какая красивая, princess"

"Очень красивая !!! Такие кучеряшки"

"Ну что тут скажешь! Как всегда красотка"

"Настя, ты симпатюля"

"Настенька, ты прекрасна!!! Ты мой человек для подражания!!! Восхищаюсь тобой!!"

"Богиня"

"Невероятно красивый задний фон"

"Шикарная"

"Топ фоточка)"

"Ты богиня, самая красивая кучерявая девушка"

Стильная Настя Каменских в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что в СМИ тем временем появилась информация, мол, Потап и Настя Каменских назначили день свадьбы.

Также до этого Потап с Настей Каменских засветились в компании звездных друзей.