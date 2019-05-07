Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей (фото)

Каменских похвасталась отличным отдыхом в Турции
Настя Каменских решила поделиться с поклонниками приподнятым настроением и позитивными эмоциями от отдыха. Напомним, что певица расслаблялась и набиралась сил в Турции. Именно в этой стране Каменских отметила свой день рождения – 4 мая украинской исполнительнице исполнилось 32 года. Интересно, что даже в свой день рождения Каменских не отказалась от похода в зал. При этом конечно же был праздничный торт, друзья и Потап – рэпер также отправился в Турцию.
Вернувшись с отдыха, Настя поделилась впечатлениями. Певица подчеркнула, что прошедшая неделя была для нее незабываемой.
"Куча друзей, событий, каждый день концерты, день рождение, пляж, солнце, книги и любовь!" – написала Каменских.
Также исполнительница поинтересовалась у своих поклонникам, как прошли их выходные и получилось ли у них отдохнуть. Следует отметить, что Настя Каменских не так часто обращается в постах к своим поклонникам. Кроме того, певица неоднократно отмечала, что не читает комментарии к своим постам.
Также обращение Каменских сопроводила фото из Турции. На снимке певица позирует практически в total black образе. На Насте – черные облегающие лосины под кожу, такой же черный пиджак с ремнем на талии. Образ дополняет белая майка, массивные белые кроссовки с салатовыми вставками, а также поясная черная сумка. К слову, поясная сумка – взрывной тренд прошлого года. Но этот удобный аксессуар так понравился модницам, что поясные сумки актуальны и в 2019 году.
Стильная Настя Каменских в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники Насти поспешили оставить отзывы под ее фото:
Стильная Настя Каменских в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что в СМИ тем временем появилась информация, мол, Потап и Настя Каменских назначили день свадьбы.
Также до этого Потап с Настей Каменских засветились в компании звездных друзей.