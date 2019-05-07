Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем (фото)

Каменських похвалилася відмінним відпочинком в Туреччині
Настя Каменських вирішила поділитися з шанувальниками піднесеним настроєм і позитивними емоціями від відпочинку. Нагадаємо, що співачка розслаблялася і набиралася сил в Туреччині. Саме в цій країні Каменських відзначила свій день народження – 4 травня українській виконавиці виповнилося 32 роки. Цікаво, що навіть у свій день народження Каменських не відмовилася від походу в зал. При цьому звичайно ж був святковий торт, друзі і Потап – репер також відправився в Туреччину.
Повернувшись з відпочинку, Настя поділилася враженнями. Співачка наголосила, що минулий тиждень був для неї незабутнім.
"Купа друзів, подій, щодня концерти, день народження, пляж, сонце, книги і любов!" – написала Каменських.
Також виконавиця поцікавилася у своїх шанувальникам, як пройшли їхні вихідні і чи вийшло у них відпочити. Слід зазначити, що Настя Каменських не так часто звертається в постах до своїх шанувальників. Крім того, співачка неодноразово зазначала, що не читає коментарі до своїх постів.
Також звернення Каменських супроводила фото з Туреччини. На знімку співачка позує практично в total black образі. На Насті – чорні лосини під шкіру, такий же чорний піджак з ременем на талії. Образ доповнює біла майка, масивні білі кросівки з салатовими вставками, а також поясна чорна сумка. До речі, поясна сумка – вибуховий тренд минулого року. Але цей зручний аксесуар так сподобався модницям, що поясні сумки актуальні і в 2019 році.
Стильна Настя Каменських в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники Насті поспішили залишити відгук під її фото:
Стильна Настя Каменських в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що в ЗМІ тим часом з'явилася інформація, мовляв, Потап і Настя Каменських призначили день весілля.
Також до цього Потап з Настею Каменських засвітилися в компанії зіркових друзів.