Потап рядом: счастливая Каменских показала, как отмечает день рождения

Настя Каменских и Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Певица поделилась кадрами с дружеской вечеринки

Настя Каменских, которой 4 мая исполнилось 32 года, встретила день рождения в солнечной Турции. Девушка прилетела не только отдыхать, но и работать, правда, не забыыла регулярно радовать поклонников горячими снимками в бикини. Именинница показала в сториз Instagram, где и с кем отмечает праздник, а также порадовала поклонников откровенными образами.

День Насти начался рано утром с похода в спортзал – праздник праздником, а режим никто не отменял! Одним из первых звезду публично поздравил Потап, который также сейчас находится в Турции и дает концерты в составе своей группы MOZGI. Продюсер посвятил имениннице трогательные стихотворные строки, назвав ее "любимой". Поклонники тут же решили, что таким образом рэпер решил рассекретить свои романтические отношения с артисткой.

На это было лишь начало радостных событий счастливого дня. Настя похвасталась, как друзья и ее творческая команда украсила одну из комнат на вилле шарами, а также показала накрытый стол и шоколадный именинный торт.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Моя команда и есть мое заветное желание. Я люблю вас и спасибо, что вы со мной!" - подписала звезда забавное фото, на котором задувает свечи.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Кроме того, певица написала видео, на котором позирует в одной белой футболке с огромной надписью, засветив на заднем плане Потапа, который в это время сидит за столом и обращается к собравшимся.

Фото: Настя Каменских отмечает день рождения в Турции (instagram.com/kamenskux)

Также артистка не упустила возможности похвастаться селфи в белоснежном бикини. За спиной у девушки веселятся гости, сидящие за праздничным столом.

Фото: Настя Каменских отмечает день рождения в Турции (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских восхитила пляжным снимком в купальнике, показав свои эффектные формы.