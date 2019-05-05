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Объятия и поцелуй: Потап с Настей Каменских засветились в компании звездных друзей

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2019 - 14:27
Объятия и поцелуй: Потап с Настей Каменских засветились в компании звездных друзей
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Рэпер показал, с кем праздновал день рождения певицы

Популярный продюсер и рэпер Потап работает и отдыхает в курортной Турции, куда прилетел вместе с группой MOZGI и Настей Каменских. Артисты каждый вечер выходят на сцену и выступают для своих поклонников. Не стал исключением даже день рождения исполнительницы, который она отпраздновала 4 мая. Счастливая именинница начала отмечать праздник с утра  – ее творческая команда и друзья приготовили для Насти приятные сюрпризы. Конечно же, среди гостей почетное место занимал Потап. Именно он поздравил певицу одним из первых и посвятил ей трогательное стихотворение-признание. Также рэпер не удержался и похвастался звездными гостями праздника, а фото среди друзей он опубликовал в Instagram.

На снимке именинница Настя посылает на камеру воздушный поцелуй, прижавшись поближе к Потапу.

Поздравить знаменитость пришел украинский пловец Олег Лисогор, борец Жан Беленюк, футболист Андрей Воронин и другие. Для совместного кадра они обнимаются и улыбаются на камеру

"Шикарный состав у Насти Каменских на ДР!" - подписал фото продюсер, отметив звездных гостей.

Объятия и поцелуй: Потап с Настей Каменских засветились в компании звездных друзей

Фото: Потап и Настя Каменских с гостями (instagram.com/realpotap)

Кстати, один из них не упустил возможность поблагодарить продюсера и певицу за встречу. "Состав прекрасный и самые прекрасные поздравления! Вам спасибо за праздник!" - поблагодарил Олег под снимком.

Поклонники сразу же обратили внимание на сладкую парочку Потапа и Настю в центре фото и сделали артистам комплименты.

"Какие вы с Настей красивые", "Крутые!", "Потап и Настя супер!", "Класс", "Чудесный день рождения в отличном кругу!" - отмечали фолловеры.

Ранее Настя Каменских покорила аппетитными формами в черном бикини.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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