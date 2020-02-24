"На вас нужно равняться": Осадчая и Горбунов покорили романтикой на съемках шоу Голос страны-10

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов и Осадчая покорили стильным выходом на шоу Голос страны-10

Катя Осадчая и Юрий Горбкнов - одна из самых известных и крепких пар украинского шоу-бизнеса. За которой при этом очень приятно наблюдать. Благо, влюбленные редко скрывают свои чувства, не стесняясь демонстрировать их на публике. Кроме того, пара в последнее время все чаще стала баловать многотысячную армию поклонников снимками со своим сыном Ваней, которому в феврале исполнилось три года. Счастливые родители все свободное время стараются проводить с сыночком. Катаются с ним на велосипеде, играют дома или на улице. Недавно Горбунов показал “главную страсть” своего 3-летнего сына - машинки. Отметим, телеведущий неоднократно отмечал, что любимые игрушки Вани - это машинки во всех их вариациях. И чем больше, тем лучше.

Не забывают звездные родители и о работе. Горбунов и Осадчая являются бессменными телеведущими проекта Голос страны. Отметим, что на данный момента проходит юбилейный десятый сезон талант-шоу. Едва ли не с каждого эфира Юрий и Катя стараются показывать поклонникам совместные закулисные фото.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, на новых снимках влюбленные в очередной раз продемонстрировали силу своих чувств. На своих страничках в сети instagram Горбунов и Осадчая опубликовали милые снимки, на которых они нежно обнимают друг друга.

Отдельного внимания заслуживают стильные образы телеведущих. Катя Осадчая позирует в уже знакомом насыщенно-розовом платье-футляре, которое идеально подчеркивает ее идеальные модельные формы. Платье дополнительно оголяет покатые плечи ведущей “Светской жизни”. Образ выгодно довершают золотые украшения в виде трендовых в этом сезоне цепей.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Горбунов позирует в элегантном костюме-тройке черного цвета. При этом столь классический элемент гардероба телеведущий решил дополнить не традиционной рубашкой, а обычной белой футболкой. Что смотрится более расслабленно и стильно.

“Нам на зйомках ніколи не сумно”, - мило подписала снимок Осадчая. Как обычно, телеведущие призвали смотреть новый сезон шоу Голос страны-10.

А вот поклонники ведущих поспешили оставить приятные отзывы под их новыми фото:

“Какая вы здесь красивая, Катя”

“Вы пара, на которую хочется равняться”

“Вы Классные !!”

“Катю, ви стали красивішою!”

“Розовое платье великолепно на вас) отличный образ”

“Така файна пара!”

“Платье сногсшибательно”

“Очень красивые и яркие!”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая "выгуляла" стильное легкое платье.