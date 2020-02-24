"На вас нужно равняться": Осадчая и Горбунов покорили романтикой на съемках шоу Голос страны-10

Горбунов и Осадчая покорили стильным выходом на шоу Голос страны-10
Катя Осадчая и Юрий Горбкнов - одна из самых известных и крепких пар украинского шоу-бизнеса. За которой при этом очень приятно наблюдать. Благо, влюбленные редко скрывают свои чувства, не стесняясь демонстрировать их на публике. Кроме того, пара в последнее время все чаще стала баловать многотысячную армию поклонников снимками со своим сыном Ваней, которому в феврале исполнилось три года. Счастливые родители все свободное время стараются проводить с сыночком. Катаются с ним на велосипеде, играют дома или на улице. Недавно Горбунов показал “главную страсть” своего 3-летнего сына - машинки. Отметим, телеведущий неоднократно отмечал, что любимые игрушки Вани - это машинки во всех их вариациях. И чем больше, тем лучше.
Не забывают звездные родители и о работе. Горбунов и Осадчая являются бессменными телеведущими проекта Голос страны. Отметим, что на данный момента проходит юбилейный десятый сезон талант-шоу. Едва ли не с каждого эфира Юрий и Катя стараются показывать поклонникам совместные закулисные фото.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Так, на новых снимках влюбленные в очередной раз продемонстрировали силу своих чувств. На своих страничках в сети instagram Горбунов и Осадчая опубликовали милые снимки, на которых они нежно обнимают друг друга.
Отдельного внимания заслуживают стильные образы телеведущих. Катя Осадчая позирует в уже знакомом насыщенно-розовом платье-футляре, которое идеально подчеркивает ее идеальные модельные формы. Платье дополнительно оголяет покатые плечи ведущей “Светской жизни”. Образ выгодно довершают золотые украшения в виде трендовых в этом сезоне цепей.
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Горбунов позирует в элегантном костюме-тройке черного цвета. При этом столь классический элемент гардероба телеведущий решил дополнить не традиционной рубашкой, а обычной белой футболкой. Что смотрится более расслабленно и стильно.
“Нам на зйомках ніколи не сумно”, - мило подписала снимок Осадчая. Как обычно, телеведущие призвали смотреть новый сезон шоу Голос страны-10.
А вот поклонники ведущих поспешили оставить приятные отзывы под их новыми фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Напомним, ранее Катя Осадчая "выгуляла" стильное легкое платье.