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Папина радость: Юрий Горбунов показал, как проводит выходной с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.02.2020 - 18:43
Папина радость: Юрий Горбунов показал, как проводит выходной с сыночком
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Заботливый папа отправился на прогулку с малышом

Счастливые родители Катя Осадчая и Юрий Горбунов недавно весело отпраздновали день рождения сыночка Ивана - 18 февраля малышу исполнилось три года. Конечно же, они устроили ему пышный праздник с аниматорами в костюмах его любимых мультгероев. Шоумен, для которого это первый ребенок, старается проводить с ним как можно больше времени.

Такая возможность выпадает на выходных -- Юрий показал на своей странице в Instagram, чем они с Иваном занимались в воскресенье. Они отправились на прогулку вдвоем и ведущий поделился милым снимком сыночка. На фото малыш, одетый в теплый комбинезон, сидит в песочнице и играет с большим игрушечным самосвалом.

"Батьківська неділя!" - прокомментировал кадр Горбунов.

Папина радость: Юрий Горбунов показал, как проводит выходной с сыночком

Фото: Юрий Горбунов показал прогулку с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что Юрий отличный отец.

  • Маленьке чудо
  • Классно,Юра!
  • Растет наследник !
  • Хорошо, когда классные родители. Повезло парню.
  • Папина радость
  • Ви чудовий батько
  • Молодець. Діти цьому дуже раді .
  • В нього свій ягуар
  • У нас колись був такий самий самоскид! І син із задоволенням возив і вигружав себе. Дякую за спогали!

Папина радость: Юрий Горбунов показал, как проводит выходной с сыночком

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ранее Юрий Горбунов рассказал о начале романа с женой Катей Осадчей. Любимая придумала для своего мужчины оригинальный сюрприз – на каждый спектакль она отправляла ему желтые тюльпаны, и никто не мог догадаться, от кого же они, ведь пара скрывала свои отношения

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновсын
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