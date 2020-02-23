Папина радость: Юрий Горбунов показал, как проводит выходной с сыночком

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Заботливый папа отправился на прогулку с малышом

Счастливые родители Катя Осадчая и Юрий Горбунов недавно весело отпраздновали день рождения сыночка Ивана - 18 февраля малышу исполнилось три года. Конечно же, они устроили ему пышный праздник с аниматорами в костюмах его любимых мультгероев. Шоумен, для которого это первый ребенок, старается проводить с ним как можно больше времени.

Такая возможность выпадает на выходных -- Юрий показал на своей странице в Instagram, чем они с Иваном занимались в воскресенье. Они отправились на прогулку вдвоем и ведущий поделился милым снимком сыночка. На фото малыш, одетый в теплый комбинезон, сидит в песочнице и играет с большим игрушечным самосвалом.

"Батьківська неділя!" - прокомментировал кадр Горбунов.

Фото: Юрий Горбунов показал прогулку с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что Юрий отличный отец.

Маленьке чудо

Классно,Юра!

Растет наследник !

Хорошо, когда классные родители. Повезло парню.

Папина радость

Ви чудовий батько

Молодець. Діти цьому дуже раді .

В нього свій ягуар

У нас колись був такий самий самоскид! І син із задоволенням возив і вигружав себе. Дякую за спогали!

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

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