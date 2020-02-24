Прекрасная пара: Влад Яма с супругой очаровали интимным снимком на пляже в Майами

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Лилия Яма пообещала подписчикам еще много красочных фото из Флориды

Семейная пара Влада и Лилии Ямы, которая совсем недавно вернулась с отдыха в Соединенных Штатах со своими друзьями – спортсменкой Анной Бессоновой и ее мужем Дмитрием Момотом, отпраздновали день рождения Лилии. В своем Instagram звезда паркета разместил забавное видео с супругой, на котором она прыгает на детском батуте в окружении малышей. Лилия забыв обо всем, веселится словно ребенок, искренне улыбаясь на камеру.

Но Влад не забывает порадовать поклонников и более интимными снимками, которые доказывают нежность и искренность отношений супругов. Танцор показал кадр, сделанный на флоридском пляже в день рождения Лилии, на котором они нежась на белоснежном песке, прижимаются друг другу, при этом девушка взобралась мужу на спину.

От яркого снимка так и веет атмосферой праздника и веселья, Лилия поддалась эмоциям и с задорным прищуром показала язык на камеру.

"День рождения", - подписал фото Влад и добавил уже на английском слова сожаления о том, что веселые деньки прошли и теперь остается только скучать по гостеприимному и солнечному Майами, - "Miami we miss you!!!"

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

На своей страничке жена звездного танцора тоже разместила этот снимок, который прокомментировала более многословно.

"Это был лучший отдых ever, лучший День Рождения, лучшие люди рядом и вокруг. Спасибо всем, и вам мои подписчики. Вы у меня самые лучшие: столько приятных откликов на мои сторис и поздравлений, приятных слов", - написала красавица и добавила, что вскоре они увидят еще больше сочных кадров, - "Буду вас радовать ещё недельку красочными фото и сторис, которые не успела выложить".

Подписчики супругов не смогли не присоединиться к поздравлениям и пожелали любви и позитива паре:

Прекрасная пара! Любви вам огромной

С днем рождения! Красивого и позитивного

Красюки

Які ж ви гарні

Вітаю! Любіть свою кохану!

Влад Яма поделился воспоминаниями, как очаровывал свою будущую жену и, как долго красотка держала оборону и не выказывала расположения к звезде паркета.