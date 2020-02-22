К весне готова: Катя Осадчая "выгуляла" стильное легкое платье

Катя Осадчая в нежном наряде вдохновила сеть на весеннее настроение
Катя Осадчая, которая ранее порадовала поклонников яркими снимками из солнечной Вены, преподнесла очередной сюрприз и показала нежный образ в легком весеннем платье. Звездная телеведущая отметила, что вовсю готовится к марту и не прочь "выгулять" такой наряд, хотя в календаре еще официально указан зимний месяц.
Ведущая "Светской жизни" в своем Instagram опубликовала несколько фото в обновке и призналась, что готова даже и к летним платьям.
Осадчая на кадрах купается в солнечных лучах и позирует в светлом платье с широкими рукавами. Принт в виде разноцветных листочков-крылышек дополняет воздушный нежный образ.
Также знаменитость выбрала белые кроссовки и широкие черные солнцезащитные очки.
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники в сети восхищаются нежным образом и отмечают, что Осадчая в таком наряде и своей солнечной улыбкой вдохновляет на весеннее настроение.
Скрин комментариев: instagram.com/kosadcha
Ранее мы писали о том, что Юрий Горбунов рассказал о начале романа с женой Катей Осадчей. Оказывается, что телеведуща придумала для своего мужчины оригинальный сюрприз.