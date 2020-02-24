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"На вас треба рівнятися": Осадча та Горбунов підкорили романтикою на зйомках шоу Голос країни-10

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 13:36
"На вас треба рівнятися": Осадча та Горбунов підкорили романтикою на зйомках шоу Голос країни-10
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов та Осадча підкорили стильним виходом на шоу Голос країни-10

Катя Осадча та Юрій Горбкнов - одна з найвідоміших і міцних пар українського шоу-бізнесу. За якою при цьому дуже приємно спостерігати. Благо, закохані рідко приховують свої почуття, не соромлячись демонструвати їх на публіці. Крім того, пара останнім часом все частіше стала балувати багатотисячну армію шанувальників знімками зі своїм сином Іваном, якому в лютому виповнилося три роки. Щасливі батьки весь вільний час намагаються проводити з синочком. Катаються з ним на велосипеді, грають вдома або на вулиці. Нещодавно Горбунов показав "головну пристрасть" свого 3-річного сина - машинки. Зазначимо, телеведучий неодноразово зазначав, що улюблені іграшки Вані - це машинки у всіх їх варіаціях. І чим більше, тим краще.

Не забувають зіркові батьки і про роботу. Горбунов та Осадча є незмінними телеведучими проекту Голос країни. Відзначимо, що на даний моменту проходить ювілейний десятий сезон талант-шоу. Ледь не з кожного ефіру Юрій і Катя намагаються показувати шанувальникам спільні закулісні фото.

&quot;На вас треба рівнятися&quot;: Осадча та Горбунов підкорили романтикою на зйомках шоу Голос країни-10

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, на нових знімках закохані в черговий раз продемонстрували силу своїх почуттів. На своїх сторінках у мережі instagram Горбунов та Осадча опублікували милі знімки, на яких вони ніжно обіймають один одного.

Окремої уваги заслуговують стильні образи телеведучих. Катя Осадча позує у вже знайомій насичено рожевій сукні-футлярі, яка ідеально підкреслює її ідеальні модельні форми. Сукня додатково оголює похилі плечі ведучої "Світського життя". Образ вигідно довершують золоті прикраси у вигляді трендових в цьому сезоні ланцюгів.

&quot;На вас треба рівнятися&quot;: Осадча та Горбунов підкорили романтикою на зйомках шоу Голос країни-10

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Горбунов позує в елегантному костюмі-трійці чорного кольору. При цьому такий класичний елемент гардеробу телеведучий вирішив доповнити не традиційною сорочкою, а звичайною білою футболкою. Що виглядає більш розслаблено і стильно.

"Нам на зйомках ніколи не сумно", - мило підписала знімок Осадча. Як зазвичай, телеведучі закликали дивитися новий сезон шоу Голос країни-10.

А ось шанувальники ведучих поспішили залишити приємні відгуки під їх новими фото:

  • "Яка ви тут красива, Катя"
  • "Ви пара, на яку хочеться рівнятися"
  • "Ви Класні !!"
  • "Катю, ви стали красивішою!"
  • "Рожеве плаття чудово на вас) відмінний образ"
  • "Така файна пара!"
  • "Сукня карколомно"
  • "Дуже гарні і яскраві!"

&quot;На вас треба рівнятися&quot;: Осадча та Горбунов підкорили романтикою на зйомках шоу Голос країни-10

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катя Осадча "вигуляла" стильне легке плаття.

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