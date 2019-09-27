"Мыслями с другой": Потап презентовал откровенный клип с горячими танцами в стрип-клубе

Потап после романтического уикенда с Настей Каменских в Турции, порадовал поклонников новостями. Рэпер представил сольный лирический мини-альбом под названием MISHA, который состоит из семи чувственных треков, а также откровенный клип на заглавную песню пластинки под названием CHINA.

MISHA/ - это только первая часть двойного альбома ПТП (сценический псевдоним Потапа) под названием MISHA/NINA. По словам артиста, он представ перед поклонниками в непривычном для них амплуа лирика и романтика. Соответствующий пост появился на страничке Потапа в instagram.

"Этот альбом - новый я. Не меньше. Я хотел бы написать огромный пост, я так долго ждал , пока он выйдет , но вот пришло время релиза и .... Я просто хочу сказать огромное спасибо Nick Niker, благодаря этому парню и нашей с ним работе, кайфу и искре, высекаемой каждый день, минуту, секунду родился MISHA. 23 минуты любви. Слушайте, но знайте MISHA/ ждет свою плюшевую пару /NINA , уже машет ему лапой", – заинтриговал он.

Фото: Потап и Nick Niker (instagram.com/realpotap)

Также на YouTube-канале Потапа появилось откровенное видео на песню CHINA. События клипа происходят в стритиз-клубе. Рэпер сидит за столиком и наблюдает за жаркими танцами девушек, но одна из них явно запала ему в душу и станцевала приватно.

Трек рассказывает о первых эмоциях, которые буквально захлестывают мужчину, когда он наблюдает за понравившееся девушкой и начинает испытать к ней целый коктейль чувств. Сам же Потап дал такое определение клипу и песне: "Это видео масло, разливающееся на тело воображения, создано нашими парнями Денисом Манохой и Максом Шелковниковым. Такие ситуации в моей жизни случаются довольно часто, ты наслаждаешься эстетикой и красотой женского тела, идешь на поводу у искусства танца, но мыслями и сердцем ты с другой".

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Видео: YouTube/ПТП

Рэпер признался, что перед выпуском альбома показывал наработки людям из своего окружения и интересовался их мнением.

"Когда ты работаешь над треками, ты обязательно их кому-нибудь показываешь , обычно это самый близкий, доверенный, круг людей. Песни из альбома MISHA / попали на слух нашим девчонкам из Mozgi Ent. и они произвели эффект бомбы, феи пиара и не только наперебой начали говорить о том что это именно тот самый Потап ,которого они хотели бы услышать, что после "Константы" этот романтический образ, который все так с восторгом приняли, нужно продолжать, что песню "China” они готовы поставить на свой свадебный танец и т. д . (В последствии на одной свадьбе она все таки прозвучала)", - признался он.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Конечно же я показывал эти песни дома, своей любимой Насте Каменских и ее подругам и эффект был такой же, все в один голос просили "поставь "Чайну", поставь "Чайну". Настя вообще очень тонко чувствует меня и мои песни и она очень поддержала мои начинания, вселив уверенность и дав мне силу. Финальными аккордами "оценок" стали слова Нади Дорофеевой о том, что она "такое с удовольствием слушала бы в машине" и Мишель Андраде ,которая просто медленно затанцевала и сказала "Лееееша, это так чувственно", - поделился Потап.

Артист признался, что написание альбома оказалось непростым, но итог того стоял.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Мне пришлось "поломать" себя конкретно и как продюсера, и как автора и артиста, я очень уставал от такой емкой энергетически-затратной и педантичной работы… Все это время я чувствовал поддержку дома и на работе", - рассказал он.

Поклонники оценили премьеру от Потапа и поделились своим мнением в комментариях под видео.

Какая же нежная и чувственная песня

Песня огонь. Мишка показал себя, с абсолютно другой стороны. Любовь творит чудеса. Ожидала увидеть в конце Настю, т.к песня о ней. Вы такая красивая и счастливая пара: огонь в глазах, когда смотрите друг на друга. Счастья, любви огромной, чтобы все получалось о чем мечтаете. Очень любим вас

Огонь

Потап красава!

Это было от души

Какая вкусненькая музыка и клип!

Шикарно

Супер

Песня очаровательная, уже на повторе, но клип вообще не в тему

Скриншот комментариев (YouTube/ПТП)

Ранее Потап и Настя Каменских раззадорили горячими танцами в одном из киевских клубов.