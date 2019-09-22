Очень горячо! Потап и Каменских устроили откровенные танцы в клубе

Потап и Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Парочка весело оторвалась с друзьями

Потап и Настя Каменских не привыкли к скучному досугу – пара умеет не только продуктивно работать, но и весело отдыхать. Настя Каменских провела насыщенную неделю в концертном туре и рассказала о превратностях жизни артиста в дороге. Возвращение в Киев она отметила походом на вечеринку в компании мужа и друзей.

Компания отправилась в один из престижных клубов столицы. Потап и Настя не удержались и устроили жаркие танцы, которые сняла на камеру подруга певицы и жена участника групп "Время и стекло" и MOZGI Алексея-"Позитива" Завгороднего, дизайнер Анна Андрийчук.

Артистка призывно двигает бедрами на камеру под трек Mixeos Djs – Despacito. На ней - облегающий пикантный черный комбинезон,широкий текстильный желтый пояс с крупными надписями Kenzo и поясная сумочка. Она веселится на полную и делает зажигательные па.

Фото: зажигательный танец Насти Каменских (instagram.com/annchuk)

Позже в кадре появляется Потап, который решил присоединится к соблазнительной жене. Он подходит к танцующей артистке сзади и проводит руками вдоль ее тела, останавливаясь на талии и груди. Импровизированный танец пары вышел очень горячим!

Фото: жаркий танец Потапа и Каменских (instagram.com/annchuk)

Также в сториз певицы появился "лифто-лук" с компании друзей. На фото Настя обнялась с подругой в то время, как Потап расслабленно позировал рядом.

Фото: Потап и Насти Каменских в компании друзей (instagram.com/annchuk)

Ранее Потап поделился своими взглядами на женскую красоту и рассказал, каким девушкам отдает предпочтение.

Кстати, Настя Каменских похвасталась спортивным достижением – она, так же как и Потап, начала играть в баскетбол.