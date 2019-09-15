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"Мало таких красивых": Каменских в лифчике взбудоражила сеть чувственным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.09.2019 - 17:25
"Мало таких красивых": Каменских в лифчике взбудоражила сеть чувственным фото
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица посетовала на сложные будни артиста

Настя Каменских привыкла к жизни в дороге – плотный гастрольный график, частые переезды и смены городов стали для нее необтъемлемой частью режима. Спортивная звезда не забывает о тренировка- кде бы она ни была, находит время для заняий и пробежке, а результаты усилий певицы позитивно отразилис на ее фигуре. Аристка не упускает возможности показать волнительные изгибы на камеру и часто радует подписчиков в Instagram откровенными снимками.

На черно-белом кадре Настя решила продемонстрировать во всей красе свои формы – плоский животик и пышную грудь в лифчике топе. Она расположилась полулежа с наушниками и решила поговорить с поклонниками о нелегкой жизни артиста.

"Гастролі... Це завжди так важко. Без нормального режиму, в безкінечному стресі для організму, без людського ліжка і по "найкращих" дорогах. Але, коли бачиш ваші очі на концертах, забуваютється все на світі і залишаються лише приємні спогади! Дякую вам всім хто приходить на мої концерти", - оставила певица подпись к фото на украинском языке.

&quot;Мало таких красивых&quot;: Каменских в лифчике взбудоражила сеть чувственным фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили привлекательную внешность и стройные формы спортивной Насти, о чем сообщили в комментариях под снимком.

  • Какая стройная стала. Молодец! Замужество на пользу пошло! Удачи и семейного благополучия
  • Куколка Барби
  • Ви неймовірна, заряджаєте позитивною енергією,всіх навколо себе,створюєте особливу атмосферу на своїх концертах. Дуже сподобався ваш виступ в Ужгороді!
  • Дуже гарна Настя
  • Какая же ты хорошенькая, Настюша
  • Настя, ты красотка
  • Очень сильно красивая
  • Мало таких красивых
  • Очень красивое лицо, очень

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских похвасталась достижением в баскетболе и показала, как играет на площадке.

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