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"Сладкие четыре дня": счастливая Каменских растрогала нежностью с Потапом

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.09.2019 - 11:43
"Сладкие четыре дня": счастливая Каменских растрогала нежностью с Потапом
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Парочка сбежала на четыре дня в Турцию

Потап и Настя Каменских привыкли к плотным графикам и жизни на колесах – звездная пара активно гастролирует и видится не так часто, как хотелось бы самим влюбленным. Впрочем, их встречи после непродолжительной разлуки всегда исполнены нежности и страсти. Например, после недавней череды концертов Потап и Настя встретились в Киеве и отправились в ночной клуб, где устроили очень жаркие танцы прямо на глазах у гостей заведения. Не удивительно, что любую возможность побыть вместе влюбленные тут же используют, не задумываясь. На свежем снимке в instagram сладкая парочка буквально светится от счастья.

Потап обнял умиротворенную жену, крепко прижав к себе, и спрятался за ней, уткнувшись в плечо. Счастливая Настя позирует в расслабленном домашнем луке – молочном свитшоте и спортивных штанах с лампасами. Она перебросила волосы на одну сторону и слегка улыбается.

"Так не хочется расставаться, пусть и на денечек! Я в Харьков на концерт, Лешка домой. У моего медвежонка сегодня большой день, вышел новый альбом и клип. Так, что вы можете уже скачивать, смотреть и слушать. Это были такие сладкие четыре дня нашего побега!" - призналась девушка.

К слову, точно таким же фото поделился на страничке и сам Потап. "Вaby girl" - подписал он снимок.

&quot;Сладкие четыре дня&quot;: счастливая Каменских растрогала нежностью с Потапом

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же начали обсуждать романтический снимок пары. Комментаторы не скупились на теплые слова для влюбленных.

  • Котики
  • Молодцы!
  • Які ж милі
  • Ви чудесная пара
  • Какие же вы хорошие
  • Очень красивая пара
  • Люблю эту пару!
  • Классные ребята
  • Класс, красивое фото
  • Красавчики

Скриншот комментариев

Кстати, альбом Потапа, о котором говорит Настя, получил название Misha. Это сольная пластинка рэпера, которую он выпустил под псевдонимом ПТП. Также артист презентовал откровенный клип на заглавную композицию диска CHINA, котрый появился на его YouTube-канале.

Видео: YouTube/ПТП

Ранее Настя Каменских показала пикантное фото в купальнике, сделанное во время отдыха в Турции с Потапом.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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