"Думками з іншою": Потап презентував відвертий кліп з гарячими танцями в стрип-клубі

Потап після романтичного вікенду з Настею Каменських в Туреччині, порадував шанувальників новинами. Репер презентував сольний ліричний міні-альбом під назвою MISHA, який складається з семи чуттєвих треків, а також відвертий кліп на заголовну пісню платівки під назвою CHINA.

MISHA/ - це тільки перша частина подвійного альбому ПТП (сценічний псевдонім Потапа) під назвою MISHA/NINA. За словами артиста, він представ перед шанувальниками у незвичному для них амплуа лірика і романтика. Відповідний пост з'явився на сторінці Потапа в instagram.

"Цей альбом - я. Не менше. Я хотів би написати величезний пост, я так довго чекав , поки він вийде , але ось прийшов час релізу і .... Я просто хочу сказати величезне спасибі Nick Niker, завдяки цьому хлопцю і нашої з ним роботі, кайфу і іскрі, що висікалась кожен день, хвилину, секунду народився MISHA. 23 хвилини кохання. Слухайте, але знайте MISHA/ чекає свою плюшеву пару /NINA , вже махає йому лапою", – заінтригував він.

Фото: Потап і Nick Niker (instagram.com/realpotap)

Також на YouTube-каналі Потапа з'явилося відверте відео на пісню CHINA. Події кліпу відбуваються в стритиз-клубі. Репер сидить за столиком і спостерігає за гарячими танцями дівчат, але одна з них явно запала йому в душу і станцювала приватно.

Трек розповідає про перші емоції, які буквально захльостують чоловіка, коли він спостерігає за дівчиною і починає відчувати до неї цілий коктейль почуттів. Сам же Потап дав таке визначення кліпу і пісні: "Це відео масло, разливающееся на тіло уяви, створено нашими хлопцями Денисом Манохой і Максом Шелковниковим. Такі ситуації в моєму житті трапляються досить часто, ти насолоджуєшся естетикою і красою жіночого тіла, йдеш на поводу у мистецтва танцю, але думками і серцем ти з іншою".

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Відео: YouTube/ПТП

Репер зізнався, що перед випуском альбому показував доробки людям зі свого оточення і цікавився їх думкою.

"Коли ти працюєш над треками, ти обов'язково їх комусь показуєш , зазвичай це самий близький, довірений, коло людей. Пісні з альбому MISHA / потрапили на слух нашим дівчатам з Mozgi Ent. і вони справили ефект бомби, феї піару і не тільки навперебій почали говорити про те, що це саме той самий Потап ,якого вони хотіли б почути, що після "Константи" цей романтичний образ, який так з захопленням прийняли, потрібно продовжувати, що пісню "China" вони готові поставити на свій весільний танець і т. д . (Надалі на одному весіллі вона все таки прозвучала)", - зізнався він.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Звичайно ж я показував ці пісні вдома, своїй коханій Насті Каменських та її подругам і ефект був такий же, всі в один голос просили "постав "Чайну", постав "Чайну". Настя взагалі дуже тонко відчуває мене і мої пісні і вона дуже підтримала мої починання, вселивши впевненість і давши мені силу. Фінальними акордами "оцінок" стали слова Наді Дорофєєвої про те, що вона "з задоволенням слухала б у машині" і Мішель Андраде ,яка просто повільно затанцювала і сказала "Лееееша, це так чуттєво", - поділився Потап.

Артист зізнався, що написання альбому виявилося непростим, але результат того вартий.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Мені довелося "зламати" себе конкретно і як продюсер, і як автора і артиста, я дуже втомлювався від такої ємкої енергетично-витратної і педантичної роботи... Весь цей час я відчував підтримку вдома і на роботі", - розповів він.

Шанувальники оцінили прем'єру від Потапа і поділилися своєю думкою в коментарях під відео.

Яка ж ніжна і чуттєва пісня

Пісня вогонь. Мишко показав себе, з абсолютно іншого боку. Кохання творить чудеса. Очікувала побачити в кінці Настю, оскільки пісня про неї. Ви така красива і щаслива пара: вогонь в очах, коли дивитесь один на одного. Щастя, любові величезною, щоб все виходило про що мрієте. Дуже вас любимо

Вогонь

Потап красава!

Це було від душі

Яка смачненька музика і кліп!

Шикарно

Супер

Пісня чарівна, вже на повторі, але кліп взагалі не в тему

Скріншот коментарів (YouTube/ПТП)

Раніше Потап і Настя Каменських розпалили гарячими танцями в одному з київських клубів.