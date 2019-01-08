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"Мучил токсикоз": Тодоренко впервые рассказала о беременности

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2019 - 14:51
"Мучил токсикоз": Тодоренко впервые рассказала о беременности
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая решила устроить в соцсети "беременный" марафон

Недавно впервые ставшая мамой известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая рассказала о первых трудностях с ребенком, долго хранила молчание о периоде беременности и даже рождении сына. Звезда хотела насладиться этим волшебным временем в кругу семьи. Однако, как призналась Регина на своей странице в Instagram, она наконец "готова рассказать о прекраснейшем периоде своей жизни, который называется "беременность".

Тодоренко, которая родила сына 5 декабря, опубликовала трогательное фото на последнем месяце беременности и рассказала, почему не хотела делиться подробностями раньше.

&quot;Мучил токсикоз&quot;: Тодоренко впервые рассказала о беременности

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"В этот период многие из вас, особенно девушки, задавали мне вопрос, как сохранять активность на протяжении 9-ти месяцев. Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз (такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду) и мне бы хотелось, чтобы меня уважали за то, что я делаю в своей работе, а не обвиняли в то, что строю популярность на собственной беременности. Но сейчас, пройдя интереснейший путь, я готова рассказать вам об этом", - написала жена Влада Топалова.

По ее словам, этот период не был для нее таким легким, как можно было бы подумать. Регина также пообещала в течение нескольких следующих дней делиться историями о своей "беременной" жизни и полезными советами, которые пригодятся девушкам в положении.

"Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду. Сегодня я объявляю свой "беременный" марафон. На протяжении 9-ти дней буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны. Ну а я в свою очередь жду ваших историй!" - отметила знаменитость.

&quot;Мучил токсикоз&quot;: Тодоренко впервые рассказала о беременности

&quot;Мучил токсикоз&quot;: Тодоренко впервые рассказала о беременности

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники умилились такому трепетному фото. Многие отметили, что их очень интересуют лайфхаки Тодоренко, а также поделились историями о том, как проходила их беременность.

"Ой какая классная Регина";

"Регина, Вы невероятная и от вас веет теплом, ваша харизма";

"Регина, вы большая молодец! Полностью с вами согласна. А вашему темпу жизни можно только позавидовать. когда планируете приступать к работе? Или ещё посидите дома с малышом?";

"Полезные советы никогда не помешают";

"Ура наконец-то!!! Я сама в положении и мне очень интересно узнать все!!!! Расскажи, пожалуйста, про сколько набрала, что ела, как прошли роды... Мне просто очень все интересно))))";

"Жду подробностей )))Особенно про борьбу с токсикозом))";

"Да беременность у всех разная и одинаковая одновременно";

"Вы большая молодец! Жду с нетерпением вашу историю";

"Сказочное фото. Регина прекрасна в любом положении", - пишут фолловеры.

&quot;Мучил токсикоз&quot;: Тодоренко впервые рассказала о беременности

&quot;Мучил токсикоз&quot;: Тодоренко впервые рассказала о беременности

&quot;Мучил токсикоз&quot;: Тодоренко впервые рассказала о беременности

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала забавное фото с сыном и родителями.

Мы также писали о том, что Регина Тодоренко трогательно поблагодарила Топалова за сына. Девушка искренне и трогательно отметила главные достижения, которые стали реальными благодаря сильной поддержке со стороны фанатов и супруга.

Кстати, Регина Тодоренко показала фигуру после родов.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Регина Тодоренкобеременностьведущая
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