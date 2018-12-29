"Поддерживал меня": Тодоренко трогательно поблагодарила Топалова за сына

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Тодоренко также подвела итоги 2018 года

Известнейшая украинская телеведущая, лицо нескольких сезонов трэвел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко опубликовала забавное видео, в подписи к которому оставила достаточно серьезный комментарий. Девушка искренне и трогательно отметила главные достижения, которые стали реальными благодаря сильной поддержке со стороны фанатов и супруга. Об этом она написала в своем Instagram.

Регина пишет, что 2018-й год был очень продуктивным и насыщенным в ее жизни — открытие собственного шоу, предложение руки и сердца от Влада Топалова, рождение сына, победа в разных номинациях от глянцевых изданий и многое другое. Она трогательно поблагодарила своего супруга за родившегося сына, назвав малыша "самым прекрасным в мире человечком".

"В 2018-м году столько всего произошло, мне даже страшно перечислять, боюсь что-то упустить: запуск моего шоу Пятница с Региной, наконец-то миллионы просмотров, предложение руки и сердца моего принца Влада Топалова, путешествия, съемки реклам, грандиозный каннский кинофестиваль с Loreal MakeUp, победы в номинации "Пара Года" по версии журнала "Глумур" и "ОК!", и, конечно же, рождение самого прекрасного в мире человечка. Хочу поблагодарить тех, кто весь этот год поддерживал меня и мою семью, кто всегда был рядом, несмотря ни на что!! Мои преданные подписчики, Фан-группы, без вашей поддержки сложно представить, каким был бы 2018-й. Отдельное спасибо за клевый видос", — пишет Тодоренко.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Видео: (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Тодоренко показала фигуру после родов.

Примечательно, что Регина предпочитает не делиться информацией о первенце и ограничивается лишь общими фразами. Например, когда девушка отсутствовала в соцсети несколько дней после родов, ее подписчики забили тревогу. Они живо интересовались самочувствием мамы и малыша.

Позже телеведущая вышла на связь и заявила, что у нее все хорошо, успокоив озадаченых фанов. За жену решил вступиться ее супруг, российский певец Влад Топалов. Он попросил не досаждать Регине и дать ей насладится материнством и семейным уютом.

Видео: РБК-Украина