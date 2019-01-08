"Мучив токсикоз": Тодоренко вперше розповіла про вагітність

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча вирішила влаштувати в соцмережі "вагітний" марафон

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка нещодавно вперше стала мамою і розповіла про перші труднощі з дитиною, довго зберігала мовчання про період вагітності і навіть народження сина. Зірка хотіла насолодитися цим чарівним часом у колі сім'ї. Однак, як зізналася Регіна на своїй сторінці в Instagram, вона нарешті "готова розповісти про чудовий період свого життя, який називається "вагітність".

Тодоренко, яка народила сина 5 грудня, опублікувала зворушливе фото на останньому місяці вагітності і розповіла, чому не хотіла ділитися подробицями раніше.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"У цей період багато хто з вас, особливо дівчата, задавали мені питання, як зберігати активність протягом 9-ти місяців. Довгий час я дійсно не хотіла розповідати про свою вагітність, перш за все, тому що для мене це було в перший раз (такий зворушливий і ніжний стан, який я ніколи не забуду) і мені б хотілося, щоб мене поважали за те, що я роблю в своїй роботі, а не звинувачували в тому, що будую популярність на власній вагітності. Але зараз, пройшовши цікавий шлях, я готова розповісти вам про це", - написала дружина Влада Топалова.

За її словами, цей період не був для неї таким легким, як можна було б подумати. Регіна також пообіцяла протягом кількох наступних днів ділитися історіями про своє "вагітне" життя і корисними порадами, які стануть в нагоді дівчатам в положенні.

"Незважаючи на те, що я скакала-танцювала і знімалася, мене так само, як всіх, мучив токсикоз, у мене так само, як і у всіх, набрякали ноги, я стала більше на кілька розмірів, і мені так само було складно знайти відповідний одяг. Сьогодні я оголошую свій "вагітний" марафон. Протягом 9-ти днів буду розповідати вам про свою вагітність, про те, з допомогою чого я боролася з нудотою, як мені вдавалося не заснути під час зйомок і впихнути затерплі ноги в туфлі. Можливо, комусь з вас мої лайфхаки будуть корисні. Ну а я в свою чергу чекаю ваших історій!" - зазначила знаменитість.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники замилувались таким трепетним фото. Багато відзначили, що їх дуже цікавлять лайфхаки Тодоренко, а також поділилися історіями про те, як проходила їхня вагітність.

"Ой, яка класна Регіна";

"Регіна, Ви неймовірна і від вас віє теплом, ваша харизма";

"Регіна, ви молодець! Повністю з вами згодна. А вашого темпу життя можна тільки позаздрити. коли плануєте приступати до роботи? Або ще сидіть вдома з малям?";

"Корисні поради ніколи не завадять";

"Ура нарешті!!! Я сама в положенні і мені дуже цікаво дізнатися все!!!! Розкажи, будь ласка, про скільки набрала, що їла, як пройшли пологи... Мені просто дуже цікаво))))";

"Чекаю подробиць )))Особливо про боротьбу з токсикозом))";

"Так вагітність у всіх різна і однакова одночасно";

"Ви велика молодець! Чекаю з нетерпінням вашу історію";

"Казкове фото. Регіна прекрасна в будь-якому положенні", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко показала кумедне фото з сином і батьками.

Ми також писали про те, що Регіна Тодоренко зворушливо подякувала Топалову за сина. Дівчина щиро і зворушливо зазначила головні досягнення, які стали реальними завдяки сильній підтримці з боку фанатів і чоловіка.

До речі, Регіна Тодоренко показала фігуру після пологів.

Відео: РБК-Україна