"Сегодня вообще не спали": Тодоренко рассказала о первых трудностях с ребенком

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая планирует заняться чтением книг по воспитанию детей

Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила сына, рассказала о первых трудностях, с которыми столкнулась после родов. Она призналась, что прошедшую ночь не спала вообще, а также рассказала, что в планах у нее прочитать несколько книг по воспитанию ребенка. Об этом Тодоренко написала в своем блоге в Instagram.

Тодоренко не прямо написала, что сон был отнят родительскими буднями, но намекнула на это соответствующей литературой, добавив, что "семья ведет работу над собой".

"Сегодня вообще не спали, а по нам и не скажешь. План на каникулы почти выполнен: Сериал "Анатомия Страсти"; "Тайная опора" Л. Петрановская; "Чего хочет ваш малыш" Трейси Хогг; "Самая важная книга для Родителей" Ю. Гиппенрейтер. Семья ведет работу над собой", — написала Тодоренко.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

К публикации телеведущая прикрепила совместный снимок со своим супругом Владом Топаловым на фоне коттеджа.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фанаты пары поддержали начинания Тодоренко и Топалова в прочтении книг по воспитанию детей.

"Молодцы, что читаете книги по воспитанию))", "Тайная опора" просто офигенная книга!!!! Регина, очень советую!!!! Она изменила мое отношение к ребенку!", "Вот! Эти книги нужно ввести в обязательную программу для всех родителей! Какие вы молодцы!" — пишут пользователи под снимком.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала забавное фото с сыном и родителями.

Также мы писали, что Тодоренко трогательно поблагодарила Топалова за сына.

Видео: video.rbc.ua