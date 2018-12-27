"Выглядишь на миллион": Тодоренко показала фигуру после родов

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Артистка позирует без макияжа и в простой домашней одежде

Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая вернулась на работу через две недели после рождения сына, порадовала поклонников новыми фото в Instagram, на которых можно рассмотреть ее фигуру. Ранее она публиковала лишь старые фото или же снимки в зимней одежде.

На фото молодая мама сидит в кресле у красиво наряженной елочки, держа в руках упакованный подарок.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регина запечатлена без макияжа, а волосы она собрала в хвост. Ведущая одета в джинсы и клетчатую рубашку, а на ногах у нее розовые тапочки с мехом.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Где бы я не находилась, в Новый год я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на неё все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение", - поделилась Тодоренко.

Поклонники очень порадовались новым фото звезды и отметили, что она прекрасно выглядит.

"Путешественница Регина, такая смешная и добрая ведущая)) как тебе идет без макияжа и с таким хвостиком ,еще лучше чем с макияжем";

"Регина, вы такая красивая после родов, прям светитесь";

"Выглядишь на 1000000";

"Регина, хорошо хоть вы с естественной красотой остались в шоу-бизнесе, а не как остальные куклы разукрашенные, очень нравитесь своим оптимизмом и харизмой";

"Регина, молодец! Нередко фото без макияжа выставляет и такая красотка!! Нет тонны тональника, ресниц-шторок, улыбка - лучшее украшение!! Вечный позитивчик, восхищаюсь тобой";

"Красивая женщина! Потрясающая семья";

"Блин))) беременность вам на пользу пошла!!!))) ))) У вас появилась какая то внутренняя красота, которая завораживает!";

"Как же это обалденно, согнуть ноги в коленях у живота", - пишут фолловеры артистки.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Влад Топалов растрогал до слез песней о Регине Тодоренко и сыне. В видео были также показаны кадры с малышом.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, кто ей помагает с сыном, а также показала совместную прогулку.

В свою очередь, Влад Топалов продемонстрировал веселое семейное видео из авто, на котором вместе с Региной Тодоренко поет песню для малыша.

Видео: РБК-Украина