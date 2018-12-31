Регина Тодоренко показала забавное фото с сыном и родителями

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Мама певицы 31 декабря празднует день рождения

Известнейшая украинская телеведущая, лицо нескольких сезонов трэвел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая недавно показала фигуру после родов, порадовала поклонников редким снимком с новорожденным сыном. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Регина запечатлена на улице вместе со своими родителями, которые везут коляску с малышом. Как оказалось, у артистки 31 декабря двойной праздник - ее мама празднует день рождения.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"31 декабря - самый главный праздник в году!!! День рождения моей МАААААА @irina_todorenko. КАК СИЛЬНО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, МА! Ты у меня самая веселая, смешная, мудрая, добрая и самая крутая бабуля во всей Вселенной!

Пожалуйста, будь здорова и слушайся меня!" - забавно и трогательно поздравила маму Тодоренко.

Поклонники ведущей присоединились к поздравлениям и желают ее маме множество всего хорошего, а также поздравляют всю семью Регины с Новым годом.

"С днем рождения вашу маму, желаю ей удачи , счастья и здоровья", "Любви и счастья вам, а малышу только здоровья!!!", "Регина на маму похожа. здоровья маме", "Вся семья взборе.. НОВЫЙ ГОД симейный праздник.. Счастья вам и благополучия Регина...", "Поздравляем! Вот, оказывается, в кого ты такая веселая, Регинка- в маму!!! Счастья вам и всех благ!!!", "С новым годом вас и всех членов вашей семьи!", "Поздравляю с наступающим новым годом и рождеством христовым!!! И поздравляю с малышом и тебя!!!", "Поздравляю с Рождением Сыночка и Новым годом!! У нас тоже в этом году доченька Регина родилась)) так здорово быть полноценной семьёй и отмечать НГ всем вместе", - делятся фолловеры в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко трогательно поблагодарила Топалова за сына. Девушка искренне и трогательно отметила главные достижения, которые стали реальными благодаря сильной поддержке со стороны фанатов и супруга.

Мы также писали о том, что Влад Топалов растрогал до слез песней о Регине Тодоренко и сыне. Кадры с ними вошли в клип на композицию.

Ранее Влад Топалов продемонстрировал веселое семейное видео из авто, на котором вместе с Региной Тодоренко поет песню для малыша.

Видео: РБК-Украина