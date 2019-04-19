"Мой путь за 10 лет": MONATIK взорвал сеть масштабным клипом

Популярный украинский певец, саундпродюсер и судья шоу Голос країни 9 MONATIK, который недавно отпраздновал свой 33-й день рождения, презентовал новую песню "LOVE IT ритм" и сразу же клип на нее. Отметим, что эта работа из третьего сольного альбома стала самой масштабной в карьере музыканта и уже произвела настоящий фурор в сети. Ролик был опубликован на YouTube-канале артиста.

Режиссер Таня Муиньо и вся команда вдохновились рядом голливудских экранизаций 50-х годов, таких "Поющие под дождем", "Забавная мордашка" и многие другие и создали особую атмосферу в клипе. В нем снялось более 30 артистов - ковбои, танцовщики, спортсмены.

Фото: (пресс-служба MONATIK)

При этом видеоработа посвящена личной истории Монатика и его непростом пути за последние десять лет.

"Love It ритм" — это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня. Я порой себя действительно чувствовал, как инопланетянин (герой на первых секундах клипа), который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни. И на этом пути чего только не видал, что только не встречалось. И розовая мечта, муза, которая ведет и мотивирует петь, и лентяй, которого необходимо было победить в себе. Слишком яркие неординарные личности, которые восхищали, удивляли, разочаровывали и мотивировали. Ковбой — это внутренний Клинт Иствуд, который на ходулях пытается до него дотянуться. И даже падая с них, все равно отчаянно бежит вперед", - рассказал сам артист.

Видео: MONATIK — LOVE IT ритм (youtube.com/MONATIK)

Для клипа режиссерская группа создала 53 образа. В команде работали 5 швей, 3 ассистента, а на костюмы ушло больше 200 метров ткани.

В одном из кадров Дмитрий запечатлен на крыле самолета.

"Это момент, когда остаешься наедине с собой и своими мечтами, мыслями, когда отрываешься от реальности и пишешь, летаешь в облаках, и стремишься все выше. Это все об этом. Когда ты оказываешься внутри самолета - это твоя первая маленькая аудитория людей, которая услышала тебя и приняла твои песни", - отметил музыкант.

"Важной целью было создать очень запоминающийся стиль, такое нужное настроение, добавить легкости в ежедневность и ощущение праздника, но при этом удержать связь с мощным посылом трека и очень тонко, символично продемонстрировать жизненный путь одного человека", - говорится в описании клипа.

Фото: (пресс-служба MONATIK)

Поклонникам очень понравилась новая видеоработа Монатика и они оставили множество восторженных комментариев.

"Клип на высшем уровне! Графика, эффекты, цвет, идея, постановка. И конечно же песня - качает! Монатик и команда как всегда на высоте! Ждем новый альбом!﻿"

"Woooow! Вот это понимаю словили ритм. Клип очень крутой получился,а под песню просто не замечешь как танцевать начинаешь. Хит однозначно!"

"Как всегда клип невероятный, впрочем, как и песня. Жду не дождусь весь альбом"

"Лучший клип, который либо я видела!Продолжайте в том же духе))"﻿

"Круто! Это самый масштабный клип! Супер операторская и актерская работа :) Как будто посмотрела фильм, а не клип :)﻿"

"Ну что сказать. Закончила просмотр: на одном дыхании. Образы и костюмы - это отдельное ваааау! Всегда! Смакую каждую секунду клипа. А это и есть показатель. Спасибо, Монатик. Качественного продукта сегодня так мало. Так держать!﻿"

"Шикарно, масштабно, впрочем, как все Ваши работы. Все, песня в голове и на репите. Экстаз"

"Кліп нереально крутий!!!! Вітаємо з грандіозною прем'єрою!!!"

"Как же это офигенно. Самое лучшее начало дня и окончание недели. Мурашки по коже от этого божества. Очень круто"

"Після побаченого і почутого емоції просто переповнюють. захоплююся Вашою творчістю, ще довго буду LoveitРитм під цю пісню"

Напомним, ранее MONATIK растрогал сеть редким снимком с женой.

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