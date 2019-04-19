"Мій шлях за 10 років": MONATIK підірвав мережу масштабним кліпом

Популярний український співак, саундпродюсер і суддя шоу Голос країни 9 MONATIK, який нещодавно відсвяткував свій 33-й день народження, презентував нову пісню "LOVE IT ритм" і відразу ж кліп на неї. Зазначимо, що ця робота з третього сольного альбому стала наймасштабнішою в кар'єрі музиканта і вже викликала справжній фурор в мережі. Ролик був опублікований на YouTube-каналі артиста.

Режисер Таня Муиньо і вся команда надихнулися низкою голлівудських екранізацій 50-х років, таких як "Співаючі під дощем", "Забавна мордочка" і багато інших і створили особливу атмосферу в кліпі. В ньому знялася більш 30 артистів - ковбої, танцівники, спортсмени.

Фото: (прес-служба MONATIK)

При цьому відеоробота присвячена особистій історії Монатіка і його непростому шляху за останні десять років.

"Love It ритм" — це історія мого шляху за десять років життя в Києві, з першого кроку до сьогоднішнього дня. Я себе деколи дійсно відчував, як інопланетянин (герой на перших секундах кліпу), який тільки-но переїхав до столиці. Надто відрізнялася ця планета від мого звичного життя. І на цьому шляху чого тільки не бачив, що тільки не зустрічалося. І рожева мрія, муза, яка веде й мотивує співати, і ледар, якого необхідно було перемогти в собі. Занадто яскраві неординарні особистості, які захоплювали, дивували, розчаровували і мотивували. Ковбой — це внутрішній Клінт Іствуд, який на ходулях намагається до нього дотягнутися. І навіть падаючи з них, все одно відчайдушно біжить вперед", - розповів сам артист.

Відео: MONATIK — LOVE IT ритм (youtube.com/MONATIK)

Для кліпу режисерська група створила 53 образу. У команді працювали 5 швачок, 3 асистента, а на костюми пішло більше 200 метрів тканини.

В одному з кадрів Дмитро зображений на крилі літака.

"Це момент, коли залишаєшся наодинці з собою і своїми мріями, думками, коли відриваєшся від реальності і пишеш, літаєш в хмарах, і прагнеш все вище. Це все про це. Коли ти опиняєшся всередині літака - це твоя перша маленька аудиторія людей, яка почула тебе і прийняла твої пісні", - зазначив музикант.

"Важливою метою було створити стиль, що запам'ятовується, такий потрібний настрій, додати легкості в буденність і відчуття свята, але при цьому утримати зв'язок з потужним посилом треку і дуже тонко, символічно продемонструвати життєвий шлях однієї людини", - йдеться в описі кліпу.

Фото: (прес-служба MONATIK)

Шанувальникам дуже сподобалася нова відеоробота Монатіка і вони залишили безліч захоплених коментарів.

"Кліп на вищому рівні! Графіка, ефекти, колір, ідея, постановка. І звичайно ж пісня - хитає! Монатік і команда як завжди на висоті! Чекаємо на новий альбом!"

"Woooow! Ось це розумію зловили ритм. Кліп дуже крутий вийшов,а під пісню просто не замечешь як починаєш танцювати. Хіт однозначно!"

"Як завжди кліп неймовірний, втім, як і пісня. Чекаю не дочекаюся весь альбом"

"Кращий кліп, який я бачила!Продовжуйте в тому ж дусі))"

"Круто! Це наймасштабніший кліп! Супер операторська та акторська робота :) ніби подивилася фільм, а не кліп :)"

"Ну що сказати. Закінчила перегляд: на одному диханні. Образи та костюми - це окреме ваааау! Завжди! Смакую кожну секунду кліпу. А це і є показник. Спасибі, Монатік. Якісного продукту сьогодні так мало. Так тримати!"

"Шикарно, масштабно, втім, як всі Ваші роботи. Все, пісня в голові і на репите. Екстаз"

"Кліп нереально крутий!!!! Вітаємо з грандіозною прем'єрою!!!"

"Як же це офігенно. Найкращий початок дня і закінчення тижня. Мурашки по шкірі від цього божества. Дуже круто"

"Після побаченого і почутого емоції просто переповнюють. захоплююся Вашою творчістю, ще довго буду LoveitРитм під цю пісню"

Нагадаємо, раніше MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною.

До речі, Тоня Матвієнко присвятила чоловікові Арсену Мірзояну новий кліп на пісню "Доберман".