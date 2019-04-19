"Мій шлях за 10 років": MONATIK підірвав мережу масштабним кліпом

У новій відеороботі артист розповів про своє нелегке життя в Києві
Популярний український співак, саундпродюсер і суддя шоу Голос країни 9 MONATIK, який нещодавно відсвяткував свій 33-й день народження, презентував нову пісню "LOVE IT ритм" і відразу ж кліп на неї. Зазначимо, що ця робота з третього сольного альбому стала наймасштабнішою в кар'єрі музиканта і вже викликала справжній фурор в мережі. Ролик був опублікований на YouTube-каналі артиста.
Режисер Таня Муиньо і вся команда надихнулися низкою голлівудських екранізацій 50-х років, таких як "Співаючі під дощем", "Забавна мордочка" і багато інших і створили особливу атмосферу в кліпі. В ньому знялася більш 30 артистів - ковбої, танцівники, спортсмени.
Фото: (прес-служба MONATIK)
При цьому відеоробота присвячена особистій історії Монатіка і його непростому шляху за останні десять років.
"Love It ритм" — це історія мого шляху за десять років життя в Києві, з першого кроку до сьогоднішнього дня. Я себе деколи дійсно відчував, як інопланетянин (герой на перших секундах кліпу), який тільки-но переїхав до столиці. Надто відрізнялася ця планета від мого звичного життя. І на цьому шляху чого тільки не бачив, що тільки не зустрічалося. І рожева мрія, муза, яка веде й мотивує співати, і ледар, якого необхідно було перемогти в собі. Занадто яскраві неординарні особистості, які захоплювали, дивували, розчаровували і мотивували. Ковбой — це внутрішній Клінт Іствуд, який на ходулях намагається до нього дотягнутися. І навіть падаючи з них, все одно відчайдушно біжить вперед", - розповів сам артист.
Відео: MONATIK — LOVE IT ритм (youtube.com/MONATIK)
Для кліпу режисерська група створила 53 образу. У команді працювали 5 швачок, 3 асистента, а на костюми пішло більше 200 метрів тканини.
В одному з кадрів Дмитро зображений на крилі літака.
"Це момент, коли залишаєшся наодинці з собою і своїми мріями, думками, коли відриваєшся від реальності і пишеш, літаєш в хмарах, і прагнеш все вище. Це все про це. Коли ти опиняєшся всередині літака - це твоя перша маленька аудиторія людей, яка почула тебе і прийняла твої пісні", - зазначив музикант.
"Важливою метою було створити стиль, що запам'ятовується, такий потрібний настрій, додати легкості в буденність і відчуття свята, але при цьому утримати зв'язок з потужним посилом треку і дуже тонко, символічно продемонструвати життєвий шлях однієї людини", - йдеться в описі кліпу.
Фото: (прес-служба MONATIK)
Шанувальникам дуже сподобалася нова відеоробота Монатіка і вони залишили безліч захоплених коментарів.
Нагадаємо, раніше MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною.
До речі, Тоня Матвієнко присвятила чоловікові Арсену Мірзояну новий кліп на пісню "Доберман".