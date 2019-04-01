Мои 33: MONATIK сочинил сам себе стих и встретил день рождения в Варшаве (видео)

Дима Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец не теряет чувства юмора в любых ситуациях

Дима Монатик отмечает сегодня, 1 апреля, свой день рождения – мегапопулярному украинскому певцу исполнилось 33 года. При этом стало известно, что даже во время своего праздника Монатик не отдыхает. Так, певец отправилась в Варшаву, где в одном из клубов состоялся его концерт.

При этом на своей instagram-страничке Монатик опубликова короткое видео по прибытию в Варшаву, в котором зачитал быстро придуманный стих о своих насыщенных рабочих буднях.

"Я так люблю такой Ритм, когда все успеваешь едва... Вот "последняя" рифма в мои 32...!" – говорит исполнитель.

Видео: instagram.com/monatik_official

Конечно же, фаны и подписчики Монатика не прошли мимо, оставив сотни поздравлений:

"С днем рождения, взрослый, но не взрослеющий! Кавабанга, бро!!!"

"С днем рождения, Дима! Гордимся и любим"

"Зашивай наши души, давай нам ударных, сияй нам так ярко, чтоб вызывали пожарных"

"Дима, дорогой!!!! С Днем рождения! Успехов тебе во всех направлениях! Все только начинается!"

"Как ни крути тебе 33, новые рифмы еще впереди... С днем рождения"

"Ох, какой же Вы крутой"

"С днем рождения, человек-энергия, человек-легенда! Сияйте с каждым днем все ярче и ярче!"

"А яке сьогодні свято? Вітаємо талановитого MONATIK з Днем народження! Бажаємо нестримної енергії, шалених емоцій і творчих перемог", - поздравляет проект Голос країни, членом жюри которого является певец.

Дима Монатик (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

В сети посетители недавнего выступления MONATIK в Варшаве также поспешили опубликовать фото.

"Дякую за крутий концерт і незабутні емоції! З Днем народження, Діма!" – пишет пользователь под ником sunivanna.

Фото: instagram.com/sunivanna

"#ТОТ #КТО #КРУЖИТ!!! #MONATIK" – пишет yanalevchenko.

Фото: instagram.com/yanalevchenko9

Отметим, Дима Монатик родился 1 апреля 1986 года в Луцке. С детства увлекался танцами, направлением брейк-данс. Собственно, особенно популярным Дима стал после участия в шоу "Танцюют все" в 2010 году, а также в первом сезоне X-Фактора.

Интересно, что до этого Монатик пробовал свои силы в проекте "Фабрика звезд 2", однако дальше кастинга не прошел. И все же Наталья Могилевская (выступала на тот момент продюсером шоу) пригласила Монатика в свой балет.

Напомним, ранее MONATIK заговорил об отношениях Кароль и Балана.

Также MONATIK, который редко балует сеть семейными фото, показал снимок в компании сыновой. Певец и мальчики запечатлены у фортепиано.

Ранее Дан Балан и Потап повздорили на глазах у зрителей во время "вокальных боев" на шоу "Голос страны 9".