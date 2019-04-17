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Тоня Матвиенко посвятила мужу новый клип на песню "Доберман" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2019 - 10:59
Тоня Матвиенко посвятила мужу новый клип на песню "Доберман" (видео)
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (фото: пресс-служба)

Украинская певица представила новую работу, которую посвятила своему супругу Арсену и рассказала, почему видео снимали в Нью-Йорке

Тоня Матвиенко презентовала новую песню "Доберман". Слова и музыку написала популярная певица Alyosha, которая и проводила студийные сессии вместе с Матвиенко. Саунд-продюсером трека выступил Вадим Лисица, известный сотрудничеством с группами "Время и Стекло", "Потап и Настя", работами для NK, Натальи Могилевской и других.

"Песня "Доберман" – полностью об Арсене. Он энергичный, любящий, охранник семейства" - откровенничает артистка.

Тоня Матвиенко - Доберман 

Видео к песне Матвиенко и Мирзоян отсняли за полдня, а локацией послужили улицы Нью-Йорка. Воспользовавшись свободным временем перед сольным концертом, пара отправилась на прогулку по городу, снимая кадры для будущего клипа на обычный смартфон. Реалистичная картинка получилась сама собой. По словам артистки, здесь не нужно искать тайного смысла или особой задумки: "Идея снять клип пришла спонтанно, еще с вечера, когда мы с Арсеном планировали свой следующий день в Нью-Йорке".

 

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в Нью-Йорке

В видео "Доберман" мы видим Тоню во время прогулки со своим супругом, которая не скрывает искренние и неподдельные эмоции.

Трек уже доступен на основных цифровых площадках. 

Напомним, ранее Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поделились интимными подробностями. До этого пара раскрыла подробности своего судьбоносного знакомства

Ранее Тоня Матвиенко умилила сеть забавным танцем младшей дочери со знаменитой бабушкой – украинской легендой Ниной Матвиенко.

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