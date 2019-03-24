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"Моя любовь": MONATIK растрогал сеть редким снимком с женой

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2019 - 15:53
"Моя любовь": MONATIK растрогал сеть редким снимком с женой
Фото: Монатик (instagram.com/monatik_official)

Артист вместе с супругой блистал на премии YUNA 2019

На днях в Киеве состоялась церемония награждения премии YUNA 2019, на которой были названы имена лучших украинских артистов года, а многие звезды продемонстрировали стильные и эффектные наряды. Среди их числа был и MONATIK, который появился на мероприятии вместе с супругой Ириной Демичевой.

На своей странице в Instagram судья Голосу країни 9 поделился редким совместным снимком с любимой. Дмитрий выбрал для выхода в свет темно-синий костюм и белые кроссовки, а Ирина отдала предпочтение белому платью в пол с открытыми плечами. Волосы она собрала в красивую высокую прическу.

В кадре девушка нежно держит мужа за руку и загадочно смотрит вниз.

&quot;Моя любовь&quot;: MONATIK растрогал сеть редким снимком с женой

Фото: Монатик с супругой Ириной (instagram.com/monatik_official)

"Моя любовь!" - трогательно прокомментировал нежное фото Монатик.

В свою очередь Ирина также опубликовала на своей странице снимок в стильном наряде от украинского дизайнера FROLOV. Как видно по фото, она дополнила образ ожерельем-чокером.

&quot;Моя любовь&quot;: MONATIK растрогал сеть редким снимком с женой

Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Поклонники артиста отметили, что они очень красивая пара и оставили множество растроганных комментариев с пожеланиями счастья.

"Вы очень стильные и классные";

"Большой пример любви!";

"Какие красивые, счастливые и гармоничные";

"Любимые и самые красивые! Вдохновляете!!!";

"Виглядаєте неймовірно";

2Які ж ви гарненькі та щасливі!Діма і Іра ви найкраща пара!";

"Вы так хорошо смотритесь и миленько";

"Красивые и замечательные! Дима - стильно и оригинально всегда одет. Восхищалась каждую неделю костюмом, деталями, вообще имиджем и на Танцах со звёздами, а теперь на Голосе. Главное - Талант и Человечность";

"Какие вы стилевые";

"Не идут вам такие пиджаки. А пара вы очень красивая";

"Вау..... шикарная пара, глаз не отвести)))";

"Приятно, что вы цените свою женщину", - пишут пользователи сети.

Напомним, что на премии YUNA 2019 самым лучшим видеоклипом была признана работа "Глубоко" артистов MONATIK и Нади Дорофеевой.

Мы также писали, что MONATIK показал редкое фото с сыновьями.

Кстати, MONATIK заговорил об отношениях ТИны Кароль и Дана Балана.

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