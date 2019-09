"Мой образ дня": Леся Никитюк позабавила фото из уборной

Леся Никитюк - одна из самых юморных телеведущих Украины, что регулярно подтверждает на ТВ и в соцсетях. Поклонники любят ее за неординарное чувство юмора и готовность посмеяться над собой, а также часто отмечают ее простоту и естественность. Так, недавно шоувумен изрядно повеселила сеть, показав свое "утро с любимым", роль которого исполнил ее любимый пес Рафик. Теперь же позитивная ведущая решила похвастаться стильным луком.

На своей странице в Instagram Леся показала свой "образ дня" - она позирует в бежевой водолазке, которая выгодно подчеркнула ее тонкую талию, и брюках в тон. Завершают аутфит туфли на каблуке, а также бежевая сумочка, что лежит у зеркала.

Особой изюминкой этого фото является то, что оно сделано... в туалете! За спиной Никитюк можно увидеть двери в кабинки - это явно какое-то модное заведение.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"This is my look of the day. Девочки как вам лук и трендовый клатч? как вам в принципе этот туалет?" - прокомментировала Леся в своем шутливом стиле.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры с удовольствием подыгрывают ведущей и пишут, что туалет выглядит очень мило, да и сама она ничего. Некоторые также сравнили ее сумку с пельменем.

Оччень красиво, Вам идет!

Стильний туалет в туалеті

Очень даже

Красотка))))

Мне нравится образ. Леся, вам надо в модели идти, у вас прекрасные длинные ноги

Туалет на фоні Лесі просто шикарний

Клатч похож на пельмень. Или ещё на что, даже не знаю

Выглядишь классно you Beauty

Обожаю штаны карго

Красотка Лесуня тебе подходит все .

Класс!!! Это сумка-пельмень? Ні - краще галушка!!!

Тотал лук моя любовь. Вам очень красиво

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая взбудоражила сеть пикантным селфи.