"Мой образ дня": Леся Никитюк позабавила фото из уборной

Телеведущая снова продемонстрировала яркое чувство юмора
Леся Никитюк - одна из самых юморных телеведущих Украины, что регулярно подтверждает на ТВ и в соцсетях. Поклонники любят ее за неординарное чувство юмора и готовность посмеяться над собой, а также часто отмечают ее простоту и естественность. Так, недавно шоувумен изрядно повеселила сеть, показав свое "утро с любимым", роль которого исполнил ее любимый пес Рафик. Теперь же позитивная ведущая решила похвастаться стильным луком.
На своей странице в Instagram Леся показала свой "образ дня" - она позирует в бежевой водолазке, которая выгодно подчеркнула ее тонкую талию, и брюках в тон. Завершают аутфит туфли на каблуке, а также бежевая сумочка, что лежит у зеркала.
Особой изюминкой этого фото является то, что оно сделано... в туалете! За спиной Никитюк можно увидеть двери в кабинки - это явно какое-то модное заведение.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"This is my look of the day. Девочки как вам лук и трендовый клатч? как вам в принципе этот туалет?" - прокомментировала Леся в своем шутливом стиле.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры с удовольствием подыгрывают ведущей и пишут, что туалет выглядит очень мило, да и сама она ничего. Некоторые также сравнили ее сумку с пельменем.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая взбудоражила сеть пикантным селфи.