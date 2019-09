"Мій образ дня": Леся Нікітюк потішила фото із вбиральні

Леся Нікітюк - одна з найбільш веселих телеведучих України, що регулярно підтверджує на ТБ і в соцмережах. Шанувальники люблять її за неординарне почуття гумору і готовність посміятися над собою, а також часто відзначають її простоту і природність. Так, нещодавно шоувумен неабияк повеселила мережу, показавши свій "ранок з коханим", роль якого виконав її улюблений пес Рафік. Тепер же позитивна ведуча вирішила похвалитися стильним луком.

На своїй сторінці в Instagram Леся показала свій "образ дня" - вона позує в бежевій водолазці, яка вигідно підкреслила її тонку талію, і брюках в тон. Завершують аутфит туфлі на підборах, а також бежева сумочка, що лежить біля дзеркала.

Особливою родзинкою цього фото є те, що воно зроблено... в туалеті! За спиною Нікітюк можна побачити двері до кабінок - це явно якийсь модний заклад.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"This is my look of the day. Дівчата як вам лук і трендовий клатч? як вам в принципі цей туалет?" - прокоментувала Леся у своєму жартівливому стилі.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фоловерів з задоволенням підіграють ведучій і пишуть, що туалет виглядає дуже мило, та й сама вона нічого. Деякі також порівняли її сумку з пельменем.

Оччень красиво, Вам йде!

Стильний туалет в туалеті

Дуже

Красуня))))

Мені подобається образ. Леся, вам треба в моделі йти, у вас прекрасні довгі ноги

Туалет на фоні Лесі просто шикарний

Клатч схожий на пельмень. Або ще на що, навіть не знаю

Виглядаєш класно you Beauty

Обожнюю штани карго

Красуня Лесуня тобі підходить все .

Клас!!! Це сумка-пельмень? Ні - краще галушка!!!

Тотал цибулю моя любов. Вам дуже красиво

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

