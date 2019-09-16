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"Хорошо смотритесь": Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.09.2019 - 12:26
"Хорошо смотритесь": Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк была ведущей на балконе 4-го эфира Танцев со звездами

В воскресенье, 15 сентября состоялся четвертый прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2019, в котором ведущей на балконе стала Леся Никитюк. "Богиня ламината", которая недавно сверкнула пышной грудью в нижнем белье, встречала участников после комментариев судей об их выступлении и подбадривала своими фирменными шуточками.

К слову, в этом выпуске было не трое судей, как обычно, а четверо - к Екатерине Кухар, Владу Яме и Франциско Гомесу на один эфир присоединился и Дмитрий Монатик (MONATIK), который не смог пропустить свадьбу Кухар и Стоянова. Ну а заодно и оценки участникам пораздавал! На своей страничке в Instagram Леся поделилась забавным совместным снимком с Монатиком, на котором она смешно сощурилась и сложила губы уточкой, а артист эффектно растопырил пальцы.

"Сегодні на балконі @tanci1plus1 Леся "Кружит", - прокомментировала ведущая, делая отсылку к песне Дмитрия с таким названием.

&quot;Хорошо смотритесь&quot;: Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком

Фото: Леся Никитюк и Монатик (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики теледивы поспешили оставить свои комментарии, отмечая, что знаменитости отлично смотрятся вместе. Кроме того, многим очень понравилось, как Никитюк провела эфир.

  • Леся, ти сама крута ведуча! Небо і земля в порівнянні з попереднім випуском «Танців з зірками»
  • Ви дуже круті, молодці
  • А Монатік підріс начебто. Чи то Леся присіла
  • Дві зірки, які запалили і зробили себе самі, не дивлячись на перешкоди і не віру в них інших людей! Молодці
  • Леся так тримати!!
  • Дякую за ефір, Лесю! Ви були неперевершені, цікаво, дотепно та все влучно сказано!! Вас було замало, потрібно ще!!!
  • Две звезды, две светлых
  • Красавчики, нереально крутые
  • Два позитивных человека вместе
  • Леся Іванівна, ви класнюча!!
  • Очень хорошо смотритесь вместе

&quot;Хорошо смотритесь&quot;: Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что для появления на Танцах со звездами Леся выбрала откровенное мини-платье фиолетового цвета с пикантным декольте. Наряд украшен многочисленными оборками, а широкий серебристый пояс подчеркнул тонкую талию ведущей.

&quot;Хорошо смотритесь&quot;: Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Факт N1 ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому.
Факт N2 Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон- одне спасіння!
Факт N3 Кайфанула", - поделилась впечатлениями Никитюк.

&quot;Хорошо смотритесь&quot;: Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.

Также до этого солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть.

Танцы со звездами 2019: кто покинул проект в четвертом выпуске "Идеально сидит": Леся Никитюк сверкнула пышной грудью в нижнем белье
Новости Украины Леся НикитюкТанцы со звездамиМонатик
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