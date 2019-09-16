"Хорошо смотритесь": Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком

Леся Никитюк была ведущей на балконе 4-го эфира Танцев со звездами
В воскресенье, 15 сентября состоялся четвертый прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2019, в котором ведущей на балконе стала Леся Никитюк. "Богиня ламината", которая недавно сверкнула пышной грудью в нижнем белье, встречала участников после комментариев судей об их выступлении и подбадривала своими фирменными шуточками.
К слову, в этом выпуске было не трое судей, как обычно, а четверо - к Екатерине Кухар, Владу Яме и Франциско Гомесу на один эфир присоединился и Дмитрий Монатик (MONATIK), который не смог пропустить свадьбу Кухар и Стоянова. Ну а заодно и оценки участникам пораздавал! На своей страничке в Instagram Леся поделилась забавным совместным снимком с Монатиком, на котором она смешно сощурилась и сложила губы уточкой, а артист эффектно растопырил пальцы.
"Сегодні на балконі @tanci1plus1 Леся "Кружит", - прокомментировала ведущая, делая отсылку к песне Дмитрия с таким названием.
Фото: Леся Никитюк и Монатик (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики теледивы поспешили оставить свои комментарии, отмечая, что знаменитости отлично смотрятся вместе. Кроме того, многим очень понравилось, как Никитюк провела эфир.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что для появления на Танцах со звездами Леся выбрала откровенное мини-платье фиолетового цвета с пикантным декольте. Наряд украшен многочисленными оборками, а широкий серебристый пояс подчеркнул тонкую талию ведущей.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Факт N1 ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому.
Факт N2 Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон- одне спасіння!
Факт N3 Кайфанула", - поделилась впечатлениями Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.
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