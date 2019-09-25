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Ожидание и реальность: Леся Никитюк показала утро с любимым

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.09.2019 - 18:56
Ожидание и реальность: Леся Никитюк показала утро с любимым
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая повеселила поклонников новой фотопародией

Леся Никитюк - та еще шутница, и многие любят ее как раз за искрометное чувство юмора, умение посмеяться над собой и неиссякаемый оптимизм. Так, недавно Леди Ле решилась на кардинальные изменения во внешности - но не стоит переживать, ведь она сделала это с помощью программы "Фотошоп". К слову, большинство поклонников предпочли ее "естественный" вариант. Ну, а на этот раз ведущая повеселила сеть новой пародией.

На своей странице в Instagram Леся показала свое "утро с любимым", причем сделала это в виде фотоколлажа из серии "ожидание и реальность".

На фото слева запечатлена влюбленная парочка, которая слилась в жарком поцелуе, а справа — Лесю "целует" ее домашний питомец, белая собачка Рафчик. При этом Никитюк запечатлена в черном спортивном костюме и шлепанцах.

Ожидание и реальность: Леся Никитюк показала утро с любимым

Фото: Леся Никитюк с любимым Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)

"Доброе утро", — лаконично подписала свою публикацию телезвезда, причем на английском языке.

Фолловеры оценили шутку артистки и принялись с юмором комментировать снимок, отмечая, что любовь бывает разной и главное это разнообразие.

  • Какая красивая пара
  • В кожного своя історія кохання
  • Главное - разнообразие
  • Только у меня котейки
  • Рафік, як у казці, перетворився на принца після поцілунку!!! :) Гарна пара!!
  • Песик кращий
  • Леся,ти як завжди...
  • Уууу Лесечкаааа, шото очень горячооо
  • "Ожидание и реальность"
  • Леся, Вы прелесть:)
  • Каждому своё
  • Леся! Я вас абажаю! Супер мікс краси і здорового "чісто поржать"
  • А ещё не известно, может Рафик лучше этого.... блондина)

Ожидание и реальность: Леся Никитюк показала утро с любимым

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая опубликовала пикантное селфи.

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