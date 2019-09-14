"Идеально сидит": Леся Никитюк сверкнула пышной грудью в нижнем белье

Ведущая показала в сети свой любимый лифчик
Похоже, что Леся Никитюк вошла во вкус - ведущая продолжает будоражить поклонников пикантными снимками. Так, ранее красотка поделилась соблазнительным кадром, на котором показала своих "малышек" - в кадре видна лишь аппетитная грудь девушки. Вероятно, реакция сети ее вдохновила, так как новое фото в аккаунте артистки также весьма откровенное и с акцентом на бюст.
Леся решила показать всем, какое нижнее белье она предпочитает. Ведущая опубликовала горячее селфи, на котором позирует в красивом ярко-синем бюстгальтере. Одну руку она поднесла к лицу и мило улыбается.
В подписи Никитюк в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Да, я уже взрослая и ношу лифчик ))) мои любимые комплекты Chantal Thomass. А вы какие бренды предпочитаете, девушки???? #лифчик #лиф #нацюцюрник #сиськиндом" - шутливо написала теледива.
Фолловеры по достоинству оценили и красивое белье, и соблазнительный бюст Леси, не забыли и о ее чувстве юмора. Они оставили Никитюк множество восхищенных комплиментов.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.
Также до этого солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть.