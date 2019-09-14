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"Идеально сидит": Леся Никитюк сверкнула пышной грудью в нижнем белье

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.09.2019 - 14:03
"Идеально сидит": Леся Никитюк сверкнула пышной грудью в нижнем белье
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала в сети свой любимый лифчик

Похоже, что Леся Никитюк вошла во вкус - ведущая продолжает будоражить поклонников пикантными снимками. Так, ранее красотка поделилась соблазнительным кадром, на котором показала своих "малышек" - в кадре видна лишь аппетитная грудь девушки. Вероятно, реакция сети ее вдохновила, так как новое фото в аккаунте артистки также весьма откровенное и с акцентом на бюст.

Леся решила показать всем, какое нижнее белье она предпочитает. Ведущая опубликовала горячее селфи, на котором позирует в красивом ярко-синем бюстгальтере. Одну руку она поднесла к лицу и мило улыбается.

В подписи Никитюк в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора.

&quot;Идеально сидит&quot;: Леся Никитюк сверкнула пышной грудью в нижнем белье

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Да, я уже взрослая и ношу лифчик ))) мои любимые комплекты Chantal Thomass. А вы какие бренды предпочитаете, девушки???? #лифчик #лиф #нацюцюрник #сиськиндом" - шутливо написала теледива.

Фолловеры по достоинству оценили и красивое белье, и соблазнительный бюст Леси, не забыли и о ее чувстве юмора. Они оставили Никитюк множество восхищенных комплиментов.

  • Голубоглазое чудо
  • Красуня
  • Красивая. Очень
  • Лучше вообще без них. Вы очень нежная на фото
  • Идеально сидит
  • Тайный агент Victoria Secret
  • Лесічка, ти така гарна люблю тебе
  • Давно доросла
  • Секси
  • Ти дуже красива
  • Кайф
  • Красива жінка

&quot;Идеально сидит&quot;: Леся Никитюк сверкнула пышной грудью в нижнем белье

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.

Также до этого солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть.

“С малышками”: Леся Никитюк соблазнила роскошной грудью "Полетай со мной": Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением
Новости Украины Леся Никитюкведущая
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