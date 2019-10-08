Мокрая и сексуальная: Вера Брежнева взволновала пикантным фото в фонтане

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Певица подчеркнула аппетитные формы мокрой одеждой

Пока все обсуждают возможные измены мужа певицы Веры Брежневой Константина Меладзе с юной блондиночкой из "ВИА Гры" Эрикой Герцег, сама артистка смеется над подобными сплетнями и продолжает восхищать эффектными кадрами. Так, на своей странице в Instagram она поделилась необычным и весьма пикантным фото, на котором позирует в фонтане.

На снимке Вера сидит в коротком мокром платье, которое подчеркнуло соблазнительные изгибы ее фигуры - пышный бюст и стройные загорелые ноги. Певица томно откинула голову назад и держится рукой за воротник наряда. Отметим, что фото было сделано в рамках фотосессии для глянцевого журнала.

"Хорошо, когда хорошо....Или Девушка в фонтане. Все внимание на туфли", - прокомментировала кадр Брежнева.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Подписчики осыпали артистку комплиментами, восхищаясь ее точеной фигурой.

Все певицы, как люди, а Вера - БОГИНЯ!!!

Взор на туфли как то не идёт, вы собую же перетягивайте:))

Моё внимание на туфли упало в последнюю очередь

Вы - богиня! Человек своего дела! Видно, что Вы реально кайфуете от эмоций людей вокруг и от себя тоже, и это прекрасно! Плюйте на завистников и сплетников, поклонники ждут новых хитов!

Может хватит выставлять такие офигенные фотки каждый раз?)))) мои сохраненки забиты

Шоколадная

Ну идеально

Удивительное фото ,как сама Вера

Туфли туфлями, но.. такой образ! такая грация! Вера, это шикарно!!

Фото просто шикарное как и ты!!!!

Стильняшка наша любимая

Скриншот (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева в коротком топе восхитила волнующими изгибами и прекрасной физической формой.

Ранее Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье. Певица позировала на диване, который расположен прямо на террасе загородного дома.