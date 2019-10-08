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Мокрая и сексуальная: Вера Брежнева взволновала пикантным фото в фонтане

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.10.2019 - 12:30
Мокрая и сексуальная: Вера Брежнева взволновала пикантным фото в фонтане
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Певица подчеркнула аппетитные формы мокрой одеждой

Пока все обсуждают возможные измены мужа певицы Веры Брежневой Константина Меладзе с юной блондиночкой из "ВИА Гры" Эрикой Герцег, сама артистка смеется над подобными сплетнями и продолжает восхищать эффектными кадрами. Так, на своей странице в Instagram она поделилась необычным и весьма пикантным фото, на котором позирует в фонтане.

На снимке Вера сидит в коротком мокром платье, которое подчеркнуло соблазнительные изгибы ее фигуры - пышный бюст и стройные загорелые ноги. Певица томно откинула голову назад и держится рукой за воротник наряда. Отметим, что фото было сделано в рамках фотосессии для глянцевого журнала.

"Хорошо, когда хорошо....Или Девушка в фонтане. Все внимание на туфли", - прокомментировала кадр Брежнева.

Мокрая и сексуальная: Вера Брежнева взволновала пикантным фото в фонтане

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Подписчики осыпали артистку комплиментами, восхищаясь ее точеной фигурой.

  • Все певицы, как люди, а Вера - БОГИНЯ!!!
  • Взор на туфли как то не идёт, вы собую же перетягивайте:))
  • Моё внимание на туфли упало в последнюю очередь
  • Вы - богиня! Человек своего дела! Видно, что Вы реально кайфуете от эмоций людей вокруг и от себя тоже, и это прекрасно! Плюйте на завистников и сплетников, поклонники ждут новых хитов!
  • Может хватит выставлять такие офигенные фотки каждый раз?)))) мои сохраненки забиты
  • Шоколадная
  • Ну идеально
  • Удивительное фото ,как сама Вера
  • Туфли туфлями, но.. такой образ! такая грация! Вера, это шикарно!!
  • Фото просто шикарное как и ты!!!!
  • Стильняшка наша любимая

Мокрая и сексуальная: Вера Брежнева взволновала пикантным фото в фонтане

Скриншот (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева в коротком топе восхитила волнующими изгибами и прекрасной физической формой.

Ранее Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье. Певица позировала на диване, который расположен прямо на террасе загородного дома.

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