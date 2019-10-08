Мокра і сексуальна: Віра Брежнєва схвилювала пікантним фото у фонтані

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Співачка підкреслила апетитні форми мокрим одягом

Поки всі обговорюють можливі зради чоловіка співачки Віри Брежнєвої Костянтина Меладзе з юною блондиночкою з "ВІА Гри" Ерікою Герцег, сама артистка сміється над такими плітками і продовжує захоплювати ефектними кадрами. Так, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася незвичайним і досить пікантним фото, на якому позує у фонтані.

На знімку Віра сидить в короткій мокрій сукні, яка підкреслила спокусливі вигини її фігури - пишний бюст і стрункі засмаглі ноги. Співачка млосно відкинула голову назад і тримається рукою за комір наряду. Зазначимо, що фото було зроблено в рамках фотосесії для глянцевого журналу.

"Добре, коли добре....Або Дівчина у фонтані. Вся увага на туфлі", - прокоментувала кадр Брежнєва.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Підписники обсипали артистку компліментами, захоплюючись її витонченою фігурою.

Всі співачки, як люди, а Віра - БОГИНЯ!!!

Погляд на туфлі не йде, ви собую ж перетягайте:))

Мою увагу на туфлі впало в останню чергу

Ви - богиня! Людина своєї справи! Видно, що Ви реально кайфуете від емоцій людей навколо і від себе теж, і це чудово! Плюйте на заздрісників і пліткарів, шанувальники чекають нових хітів!

Може вистачить виставляти такі офігенний фотки кожен раз?)))) мої сохраненки забиті

Шоколадна

Ну ідеально

Дивовижне фото ,як сама Віра

Туфлі туфлями, але такий образ! така грація! Віра, це шикарно!!

Фото просто шикарне як і ти!!!!

Стильняшка наша улюблена

Скріншот (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва в короткому топі захопила хвилюючими вигинами і чудовою фізичною формою.

Раніше Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні. Співачка позувала на дивані, який розташований прямо на терасі заміського будинку.