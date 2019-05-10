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"Мои парни!" Катя Осадчая умилила сеть фото мужа с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2019 - 09:45
"Мои парни!" Катя Осадчая умилила сеть фото мужа с сыном
Юрий Горбунов с сыном Ваней (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущая похвасталась семейным досугом

Популярная телеведущая Катя Осадчая очень дорожит временем, проведенным в кругу семьи. Она крайне редко делится в соцсетях фото своих сыновей и практически не показывает младшего мальчика, потому поклонники так тепло встречают душевные снимки, на которых запечатлен малыш со своими звездными родителями. Так, в разделе сториз  Instagram Катя опубликовала пару кадров с сыночком Ваней во время прогулки.

На одном из фото она со спины показала мальчика и его папу – телеведущего Юрия Горбунова. Любимые мужчины Кати идут, взявшись за руки. На малыше - уютная и теплая зеленая куртка с капюшонном и симпатичная вязанная шапочка в полоску, а его стильный отец выбрал для променада брюки с лапасами, черную куртку и предусмотрительно набросил на голову капюшон, ведь на улице было пасмурно и вот-вот норовил начаться дождь.

"Мои парни", - коротко и лаконично назвала она душевный семейный снимок с мужем и сыном.

&quot;Мои парни!&quot; Катя Осадчая умилила сеть фото мужа с сыном

Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

На одном из кадров позирует и сама Катя. Она одета в комфортный и удобный ансамбль для прогулки – спортивный костюм нежно-сиреневого цвета и куртку оттенка хаки. Счастливая мама, сидя на краешке бордюра, прижимает к себе сыночка. "Прекрасный день", - подписала она умилительное фото.

&quot;Мои парни!&quot; Катя Осадчая умилила сеть фото мужа с сыном

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показала красочные кадры из своего путешествия по Италии и Швейцарии. Они позировали на фоне потрясающих местных пейзажей и активно проводили время в отпуске.

Так, супруги посетили живописную Тоскану и охотно поделились целым романтическим фотосетом.

Кстати, Катя Осадчая покорила "королевским" образом в роскошном вечернем платье.

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