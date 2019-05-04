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Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.05.2019 - 14:02
Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая блистала на конкурсе "Мисс Львов 2019"

Катя Осадчая всегда умеет безупречно выглядеть в кадре. Ее стильные решения и оригинальные образы стали предметом восхищения многочисленных поклонников программы "Светская жизнь". С фирменной шляпкой или без, телеведущая всегда уверенно держится перед камерой и выглядит неотразимо. Так, в Instagram программы можно увидеть свежие снимки, на которых элегантная Катя сияет в шикарном вечернем платье оттенка шампань.

Обворожительная звезда позирует в длинном платье оригинального кроя. Лиф наряда оформлен таким образом, чтобы пикантно оголить зону декольте, оставив пространство для фантазии, талия выделена утонченным поясом, щедро декорированным камнями. Идеальным дополнением к луку послужили аксессуары – обруч-диадема и свисающие длинные серьги.

Именно в таком образе ведущая поспешила на конкурс "Мисс Львов 2019" и показала снимок в компании победительницы – Алены Фирут.

Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом

Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом

Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом

Фото: Катя Осадчая на конкурсе "Мисс Львов 2019" (instagram.com/svitsketv)

Поклонники не смогли пройти мимо столь эффектного и выразительного наряда теледивы. В комментариях они с восторгом отзывались о ее внешнем виде и не скупились на щедрые комплименты.

"Вы - настоящая красавица!", "Королева на этом фото - Екатерина!", "Катюша! Вы Королева. Стиля и Красоты!", "Изумительный наряд у вас", "Красота!" - писали фолловеры.

В сториз своего фотоблога Катя показала больше фото с мероприятия, а также сообщила, что уже вернулась в Киев, который встретил ее дождем, после своего насыщенного путешествия по Италии и Швейцарии.  

Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом

Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Она также продемонстрировала кадры из гримерки, на которых запечатлена без косметики.

Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом

Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

В отпуск теледива отправилась не одна, а в компании мужа, ведущего Юрия Горбунова. Пару восхитила живописная природа и европейская архитектура.

Супруги провели незабываемое время в Тоскане и поделились целой серией романтических снимков.

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Новости Украины Катя Осадчая
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